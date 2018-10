Bloodborne 2 sarà annunciato il 14 ottobre?

Matteo Tontini,

Nelle recenti ore sono emerse in rete delle succulente voci di corridoio riguardanti l’annuncio di Bloodborne 2. From Software, sviluppatore del gioco, ha infatti indetto un evento speciale che si terrà a Osaka il 14 ottobre: in tale occasione, sarà mostrato ai nipponici Sekiro Shadows Die Twice, ma anche Dèracinè, Metal Wolf Chaos XD e Dark Souls Remastered per Nintendo Switch.

Ogni gioco esibito ha una diversa fascia d’età: a meno che non si abbiano più di 17 anni, infatti, non sarà possibile giocare Sekiro Shadows Die Twice e la versione rimasterizzata di Dark Souls. L’accesso all’evento sarà gratuito e lo studio pare abbia persino organizzato quiz e spettacoli teatrali per intrattenere il suo pubblico.

From Software, tuttavia, non è solito tenere eventi del genere, a meno che non abbia in serbo grandi sorprese. L’indiscrezione emersa di recente vuole dunque che sia proprio l’occasione adatta per annunciare Bloodborne 2, gioco che si dice sia in cantiere già da un po’ di tempo. Non essendoci nulla di confermato, è comunque consigliabile prendere la notizia con le pinze.

L’originale Bloodborne è stato un titolo apprezzatissimo dai possessori di PlayStation 4; tra l’altro si tratta di un’esclusiva uscita da oltre tre anni e, adesso che la piattaforma non sembra essere troppo lontana dalla fine della sua corsa, un sequel è più che mai atteso dai fan. Inoltre Sony e From Software hanno una partnership di lunga data, altro motivo per cui l’assenza di Bloodborne 2 suonerebbe strana. Nel 2017, era emerso un rumor secondo cui un certo “Phantom Wail”, gioco in esclusiva per PS4, era in fase di sviluppo.

Non ci resta che aspettare per scoprire se effettivamente lo sviluppatore rivelerà il titolo, oppure se l’indiscrezione abbia soltanto illuso gli appassionati.