Fortnite in prima persona? Il video su YouTube

Marco Locatelli,

Fortnite in prima persona? È successo sul canale YouTube di un certo Max Box, il quale ha caricato un video che mostra il battle royale fenomeno del momento in una insolita visuale in prima persona.

Il filmato, che mostra tantissime situazioni di gioco con visuale in prima persona, fa pensare a quanto sarebbe diverso il titolo Epic Games senza la tradizionale visuale in terza persona.

Ecco la descrizione presente sotto il video che spiega, nel dettaglio, come lo youtuber è riuscito ad ottenere il risultato:

Questo video è stato fatto con un uso estensivo del sistema di replay (molto buggato) in-game, quindi anche se non è un filmato ‘live’, è sicuramente meglio di qualsiasi altra cosa fatta finora che sono stato in grado di trovare.

Il primo di una lunga serie? Forse, almeno dalle parole di Max Box sembra che in futuro ci possano essere altri video di questi tipo, magari con alcune aggiunte per farlo sembrare più credibile.

Ho pensato di provare a mostrare come sarebbe stato Fortnite in modalità in prima persona – ha proseguito lo youtuber – Non ci sono overlay o indicatori di danno, e se ne farò altri in futuro, potrei provare ad incorporarli

Ecco il video in questione:

Un’altra occasione in cui è capitato di vedere Fortnite in prima persona è nella modalità Save the World, survival mode in cooperativa, che nelle opzioni permetteva di attivare la visuale in prima persona. A mostrarla è stato Avery “Avxry” Lopriore del clan Faze, il quale ha mostrato sul suo profilo Twitter come sarebbe risultata la modalità Save the World se giocata, appunto, in prima persona.

Continua ininterrotto il successo di Fortnite, ora anche su iOS dove il battle royale fenomeno del momento ha totalizzato 300 milioni di dollari in microtransazioni in soli 200 giorni dalla sua uscita sulla piattaforma Apple.