Fujifilm, ecco i nuovi cashback e instant rebate

Un inverno più che caldo, dopo la caldissima estate, per chi decide di aggiornare il proprio comparto fotografico e dotarsi di macchine e ottiche di livello maggiore a marchio Fujifilm. Dal 10 ottobre 2018 al 10 gennaio 2019, è possibile infatti comprare prodotti della Serie X e della gamma medio formato GFX approfittando di cashback e instant rebate di tutto rispetto.

In particolare, la compagnia riserva alla Serie X un cashback fino a 300 euro, per le ottiche GF un instant rebate fino a 780 euro e per la GFX 50R un prezzo promozionale se abbinata a un’ottica tra la GF63mm, la GF45mm o la GF32-64mm. La proposta, da qui a tre mesi, consente di pianificare con tutta tranquillità il modello e l’ottica da acquistare, per poi procedere al rimborso secondo le modalità comunicate dall’azienda a partire dal 10 ottobre sul sito specifico.

Per il cashback, Fujifilm propone un risparmio dai 50 ai 300 euro sulle fotocamere Serie X – X-Pro2, X-H1, X-T2, X-T20, X-E3, X-T100, X-A5, X100F e sulle ottiche XF – XF14, XF16, XF18, XF23F1.4, XF23F2, XF27, XF35F1.4, XF35F2, XF50, XF56, XF56 APD, XF60, XFXF80, XF90, XF10-24, XF16-55, XF50-140, XF18-135, XF55-200, XF100-400.

Per le ottiche GF la promozione instant rebate prevede uno sconto all’acquisto pari a 300 euro per GF45mmF2.8, 350 euro per GF63mmF2.8, 550 euro per GF32-64mmF4, 620 euro per GF23mmF4, 640 euro per GF120mmF4, 660 euro per GF110F2, 780 euro per GF250mmF4. Per l’acquisto di GFX 50R, invece, il prezzo promozionale, se acquistata in kit con una ottica GF, è di 5.085 euro in kit con GF63mm (sconto immediato di 1115 euro), di 5.285 euro in kit con GF45mm (sconto immediato di 1125 euro) e di 6.100 euro in kit con GF32-64mm (sconto immediato di 1020 euro).

Vale la pena ricordare che le promozioni sono valide solo per i prodotti nuovi e distribuiti da Fujifilm Italia, acquistati presso un rivenditore Autorizzato Serie X e GFX Authorised Specialist. A questo link la lista completa dei presenti sul territorio nazionale.