Instagram, video più lunghi per le Storie

Candido Romano,

Dopo Snapchat praticamente qualsiasi social media e app di messaggistica ha seguito il trend: Storie sotto forma di breve video per condividere una piccola parte della propria giornata. Instagram ha un limite di 15 secondi per i video, frustrante per alcuni, aggirabile solo con app di terze parti. Pare però che questa funzionalità stia per cambiare.

Arrivano segnalazioni riguardo gli ultimi test che starebbe effettuando Instagram riguardo la possibilità di suddividere automaticamente un video più lungo in più sequenze, abolendo di fatto le interruzioni durante le riprese. Le Storie Instagram continueranno ad essere brevi: ad esempio se si registrerà una clip di un minuto verranno generati quattro brevi video da 15 secondi, senza stacchi tra loro, come si vede da questo video.

Attualmente questa novità non è disponibile per tutti, ma a quanto pare si sta velocemente diffondendo. C’è solo un unico limite: se viene inserito del testo al video, questo apparirà solo durante il primo “spezzone”, cioè entro i primi 15 secondi, poi dai successivi sparirà. Non si è ancora a conoscenza se questa sia una cosa voluta o da sistemare nel breve futuro.