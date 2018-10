Kena Star 5, la prima offerta 4G di Kena Mobile

Filippo Vendrame,

Kena Mobile ha deciso di lanciare la sua prima tariffa su rete 4G. Da tempo si vociferava che l’operatore virtuale avrebbe offerto ai suoi clienti la possibilità di poter utilizzare la rete 4G. Quel momento è finalmente giunto anche se, inizialmente, l’accesso alla rete 4G sarà limitato a pochi clienti. Infatti, Kena Mobile ha deciso di concedere l’accesso al 4G solamente a chi sottoscriverà la nuova tariffa Kena Star 5.

Trattasi di una speciale offerta che offre chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e ben 50 GB di traffico Internet 4G. Il tutto a soli 5 euro al mese. Kena Star 5, però, non è sottoscrivibile da tutti. Infatti, questa tariffa è un’esclusiva di tutti i nuovi clienti che, attivando una nuova SIM, porteranno il loro numero da Iliad e dagli operatori virtuali ad eccezione di Noitel Mobile, Ringo Mobile, Rabona e Ho. Mobile. Questa prima tariffa 4G dell’operatore virtuale, dunque, può essere vista come una speciale offerta operator attack.

Previsti anche 4,99 euro per l’attivazione e 5 euro di ricarica per il pagamento del primo canone. In caso di sforamento del limite dei 50 GB di traffico dati, i clienti andranno a pagare quanto previsto dal “Piano Base Kena” e cioè 50 centesimi ogni 50 MB. Gli SMS costano 25 centesimi di euro l’uno. In Europa, in roaming, sarà possibile utilizzare sino a 3 GB di traffico Internet.

Da evidenziare un dato importante sulla connettività 4G. La velocità, infatti, sarà limitata a 30 Mbps in download e a 5,76 Mbps in upload. Se la velocità in download non è un problema, stona quella in upload perché è sostanzialmente pari a quella di una normale connessione 3G.

Kena Star 5 è attivabile solamente nei negozi Kena Mobile e non online e solamente entro il prossimo 15 ottobre, salvo proroghe.