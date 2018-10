Kingdom Hearts: The Story So Far annunciata

Matteo Tontini,

Non c’è dubbio che in moltissimi stiano aspettando Kingdom Hearts III, ultimo capitolo della saga partorita da Square Enix e Disney, in arrivo il 29 gennaio 2019 su PS4 e Xbox One. Tutti i possessori della console ammiraglia di Sony che hanno voglia di rispolverare i capitoli passati (o di giocarli per la prima volta, qualora non gli siano ancora capitati sottomano) hanno ora la possibilità di farlo, acquistando Kingdom Hearts: The Story So Far.

Si tratta della raccolta definitiva, in uscita il 30 ottobre, che include le precedenti collection Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix e Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue: ciò significa avere accesso a tutti i giochi della saga usciti finora, l’occasione perfetta per prepararsi al debutto dell’episodio finale. Di seguito riportiamo i titoli nell’ordine in cui andrebbero giocati, per facilitarvi le cose e non permettervi di fare confusione con la cronologia.

In Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix:

Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (HD remastered cinematics)

Kingdom Hearts II Final Mix

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix

Kingdom Hearts Re:coded (HD remastered cinematics)

In Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue:

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep: A Fragmentary Passage

Kingdom Hearts X Back Cover (film)

Ribadiamo che Kingdom Hearts: The Story So Far è un’esclusiva PS4, quindi la raccolta non arriverà su Xbox One (al contrario di Kingdom Hearts III, che uscirà anche per la piattaforma Microsoft). Il terzo capitolo della saga introdurrà una vagonata di nuovi personaggi: faranno la loro comparsa quelli di Frozen, di Rapunzel e Big Hero 6. Un titolo imperdibile per chiunque stia aspettando di assistere alla fine della saga, nata ben 16 anni fa.