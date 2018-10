Surface Headphones arrivano a novembre

Filippo Vendrame,

Lo scorso 2 ottobre, Microsoft aveva tenuto un evento in cui aveva svelato i nuovi Surface Pro 6, i Surface Laptop 2 e i Surface Studio 2. Accanto a questi prodotti, la casa di Redmond aveva annunciato anche i Surface Headphones. Trattasi di cuffie di altissima qualità compatibili con Cortana.

Le specifiche tecniche di questo prodotto, infatti, apparivano da subito molto interessanti. I Surface Headphones sono cuffie wireless con un’autonomia d’uso di ben 15 ore. Compatibili con Cortana, supportano, dunque, l’utilizzo dei comandi vocali e mettono automaticamente in pausa un brano musicale quando l’utente se le toglie dalla testa. Dispongono, inoltre, di un sofisticato sistema di cancellazione del rumore e presentano ben 8 microfoni integrati. Si caratterizzano anche per la presenza di cuscinetti auricolari ovali che coprono tutto l’orecchio e migliorano il comfort d’utilizzo. Gli anelli rotanti presenti su entrambi i padiglioni permettono di regolare alcune funzionalità come il volume e la riproduzione della musica.

Un prodotto, dunque, molto interessante e progettato per i power user che hanno bisogno della massima concentrazione quando ascoltano i flussi audio. Più che per ascoltare la mera musica, infatti, queste cuffie sono pensate per chi lavora con i brani audio.

Al momento della presentazione, però, Microsoft disse solamente che i Surface Headphones sarebbero arrivati entro la fine dell’anno. Microsoft, adesso, ha condiviso qualche dettaglio ulteriore. Le cuffie, infatti, potranno essere prenotate a partire dal prossimo 11 di novembre, mentre le spedizioni partiranno dal 15 di novembre. Il prezzo non è stato ufficializzato ma le cuffie dovrebbero costare 350 dollari.

Disponibilità limitata al mercato americano, al momento. Non è chiaro se arriveranno anche in Europa ed in Italia.