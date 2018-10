Oppo Find X Lamborghini Edition arriva in Italia

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano della versione “premium” del suo nuovo top di gamma. Oppo Find X Automobili Lamborghini Edition ha un design simile al modello standard, ma una differente cover posteriore, dove spicca il logo della famosa casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese, e una maggiore capacità di storage. Caratteristica unica dello smartphone è il meccanismo motorizzato per le fotocamere.

Anche per questa edizione speciale sono stati utilizzati l’alluminio (frame) e il vetro (cover), ma Oppo ha creato una trama con “effetto fibra di carbonio” che rappresenta un chiaro riferimento alla qualità costruttiva delle Lamborghini. Il logo dell’azienda italiana è stato realizzato in carbonio e sembra sospeso nel vuoto grazie ad un particolare tecnologia che ha permesso di aggiungere un effetto tridimensionale. Frontalmente non ci sono differenze, quindi si nota l’ampio Panoramic Arc Screen da 6,42 pollici di tipo AMOLED con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel), rapporto di aspetto 19.5:9 e screen-to-body ratio del 93,8%.

Invece di usare il tradizionale notch, il produttore cinese ha sviluppato un meccanismo a scomparsa che nasconde le due fotocamere posteriori da 16 e 20 megapixel, e la fotocamera frontale da 25 megapixel che può essere sfruttata per il riconoscimento facciale 3D. Un piccolo motorino spinge verso l’alto la sezione superiore dello smartphone in 0,5 secondi, quando viene aperta l’app Fotocamera o avviato il riconoscimento facciale.

La dotazione hardware della Lamborghini Edition comprende un processore Snapdragon 845, 8 GB di RAM, 512 GB di storage, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE con supporto dual SIM. Manca il jack audio da 3,5 millimetri, per cui gli auricolari devono essere collegati alla porta USB Type-C. La batteria da 3.400 mAh è formata da due celle da 1.700 mAh e supporta la tecnologia di ricarica rapida Super VOOC Flash Charge (100% in 35 minuti).

Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia ColorOS 5.1. Il prezzo del Find X Automobili Lamborghini Edition è 1.699 euro.