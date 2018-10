Spider-Man è tra le esclusive PS4 più platinate

Matteo Tontini,

Che lo Spider-Man di PlayStation 4 sia piaciuto a tutti (o quasi) non è certo una novità, lo dimostrano anche i voti altisonanti che sono fioccati con le recensioni.

Il gioco di Insomniac Games non soltanto è stato apprezzato dai possessori della console Sony, ma anche completato al 100% da un gran numero di giocatori. Si parla spesso di come ci sia la tendenza ad abbandonare un gioco prima di portarlo a termine, ma Spider-Man non sembra proprio far parte della cerchia dei titoli accantonati.

Tutt’altro. Il gioco dedicato al supereroe funambolo ha spronato un gran numero di utenti a ottenere il trofeo di Platino: quella di Spider-Man è infatti una delle esclusive PS4 con la percentuale più alta di utenti che hanno completato il gioco al massimo.

Il 10,1% dei possessori, infatti, lo ha platinato. Di seguito riportiamo la percentuale degli utenti che hanno completato al 100% le altre esclusive PlayStation 4, cosicché possiate farvi un’idea generale di quanto sia alta quella dell’ultimo colpo di Insomniac Games.

Horizon Zero Dawn – 6,1%

Infamous: Second Son – 5,8%

Bloodborne – 5,6%

God of War – 5,5%

Gravity Rush 2 – 5,0%

Yakuza 6: The Song of Life – 3,3%

Until Dawn – 2,9%

Persona 5 – 2,4%

Detroit: Become Human – 2,1%

Shadow of the Colossus (remake per PlayStation 4) – 1,6%

Uncharted 4: Fine di un ladro – 0,8%

The Last Guardian – 0,4%

È bello quando i giocatori dimostrano di aver apprezzato un titolo, equivale ad avere riconoscenza nel lavoro portato avanti da un determinato team per anni interi.

Per chi non lo sapesse, il gioco di Insomniac è un po’ il Batman: Arkham per i fan di Spidey, con combattimenti basati su combo e schivate, quest secondarie da svolgere, accattivanti boss fight e tantissima libertà. Manhattan è stata ricreata nei minimi dettagli e dondolare tra le varie strade, sospesi grazie al filo di una ragnatela, è quanto di più appagante si possa immaginare. Insomma, un gioco che ogni fan dell’Uomo Ragno non dovrebbe lasciarsi sfuggire per nessuna ragione.