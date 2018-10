Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti i clienti TIM. I clienti in possesso di una tariffa ricaricabile contenente un pacchetto dati che sono già iscritti al programma TIM Party, potranno attivare un’esclusiva promozione. L’operatore, infatti, ha deciso di regalare un periodo di connettività 4G illimitata. Per chi fa largo uso della linea mobile per navigare da smartphone o tablet pc, trattasi di un’offerta speciale davvero ghiotta. Questa promozione non prevede costi di attivazione e la durata del periodo di connettività illimitata varia a seconda della “fedeltà” del cliente verso TIM.

Nello specifico, i nuovi clienti TIM potranno disporre di un intero giorno di connettività senza limiti. I clienti con più di un anno di anzianità, invece, potranno disporre di ben 3 giorni di Internet illimitato. Ai più fedeli clienti, quelli con più di 5 anni di anzianità, TIM regalerà ben 7 giorni di traffico Internet illimitato. Infine, i clienti dell’operatore in possesso sia di una linea fissa che mobile potranno disporre di ben 1 mese di connettività illimitata. Da evidenziare che questa offerta ha riflessi anche sul traffico dati disponibile in roaming in Europa, aggiungendo 6 Giga per tutta la durata della promozione.

Attivare questa ghiotta promozione è davvero molto semplice. Tutto quello che i clienti TIM dovranno fare è accedere alla loro area del sito TIM Party, attivare l’offerta ed attendere l’SMS di conferma. L’effettiva attivazione si può verificare direttamente dall’app MyTIM Mobile, dalla propria area riservata del sito TIM o chiamando il numero gratuito 409161.

La promozione si attiva solo se l’utente ha una SIM con credito residuo positivo. Anche se l’offerta prevede connettività illimitata, TIM richiede un utilizzo della linea lecito. Vietato, dunque, abusare della connessione per scopi non legali ed utilizzarla per usi difformi da quelli strettamente personali.

TIM Party, si ricorda, è un programma promozionale ideato da TIM appositamente per fidelizzare i propri clienti attraverso premi, sconti e vantaggi.