Vespa elettrica in vendita, svelato il prezzo

Candido Romano,

Finito il countdown, l’attesissima Vespa elettrica è ufficialmente prenotabile. Il Gruppo Piaggio infatti ha lanciato la campagna di vendita sul web per la versione green della famosa e iconica Vespa. I primi modelli sono prenotabili da oggi e fino a novembre, ma solo online.

La commercializzazione su larga scala attraverso i concessionari Piaggio inizierà il prossimo mese in occasione del salone di Milano EICMA 2018. Si inizia quindi dai mercati europei mentre solo a inizio 2019 toccherà agli Stati Uniti e Asia.

La Vespa Elettrica nasce come sinonimo di connettività avanzata e silenziosità, personalizzazione e accessibilità, senza tralasciare il rispetto dell’ambiente. La caratteristica innovativa è innanzitutto il motore, un Power Unit che può erogare una potenza massima di 4 kW (cioè 5,4 CV), continua di 2 kW, per ottenere prestazioni superiori a quelle di un tradizionale scooter 50 cc, soprattutto per quanto riguarda l’accelerazione e lo spunto in salita. Si può guidare già dai 14 anni: la guida risulta molto facile e piacevole nei percorsi cittadini, ma anche alle basse velocità richieste dai contesti urbani congestionati.

Piaggio dichiara un’autonomia massima di 100 km con un pieno d’energia, senza alcuna variazione tra circuito extraurbano e urbano grazie a una batteria agli ioni di litio e a un sistema di recupero dell’energia cinetica (KERS, Kinetic Energy Recovery System) molto efficiente. Lo stesso sistema infatti è in grado di ricaricare la batteria nelle fasi di decelerazione. Per ricaricarla la Vespa Elettrica basta collegare la spina del cavo nel vano sottosella a una qualsiasi presa elettrica a muro oppure a una delle apposite colonnine di ricarica. Per avere una ricarica completa occorrono circa 4 ore.

Vespa Elettrica costa 6.390 euro. L’acquisto però può avvenire anche in rate mensili di 99 euro. Piaggio Financial Service, la nuova piattaforma del Gruppo Piaggio, ha studiato delle soluzioni che offrono la possibilità di scegliere anche di accedere a un pacchetto servizi che comprende interventi di manutenzione per 36 mesi, estensione garanzia di ulteriori 12 mesi, check batteria e assistenza.

Per potersi accaparrare uno dei primi esemplari di Vespa elettrica bisognerà dare 600 euro di acconto, che comunque non verranno prelevati dalla carta. Durante l’ordine è poi possibile scegliere un concessionario Piaggio nelle proprie vicinanze dove poi ritirare lo scooter. Chiaramente si può anche recedere, in quel caso l’acconto sarà sbloccato.