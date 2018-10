Vodafone Special Unlimited 50GB a 6 euro per pochi

Filippo Vendrame,

Vodafone ha deciso di lanciare in Italia una ghiotta promozione dedicata ad un preciso target di già clienti. L’offerta riguarda la speciale tariffa Vodafone Special Unlimited 50GB che offre chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, sia fissi che mobile, 50 GB di traffico Internet 4G e traffico illimitato su tutte le più popolari app di chat (Whatsapp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hallo, Hangout, We Chat, Call+, Message+, iMessage, Imo). Il tutto ad appena 6 euro al mese.

Per poter aderire a questa promozione di sicuro interesse, i clienti ricaricabile di Vodafone dovranno attendere un SMS inviato dall’operatore che li informi della possibilità di aderire a questa tariffa. Trattandosi di un’offerta ad personam, i clienti che ne potranno beneficiare saranno scelti direttamente da Vodafone. Tutti i clienti dell’operatore che riusciranno ad attivare questa promozione riceveranno il seguente SMS.

Con Special Unlimited avrai minuti, SMS illimitati e 50 GB a 6 euro/mese. In più hai inclusi Giga illimitati per chattare sulle app che ami di più. Attendi SMS di conferma

L’offerta potrà essere proposta, oltre via SMS, attraverso ulteriori canali come IVR 42100, IVR 42200, IVR 40333, IVR 190, App MyVodafone e area personale all’interno del sito ufficiale di Vodafone. In alcuni casi la proposta può arrivare anche durante una chiamata al servizio clienti 190.

Non c’è una regola fissa per ricevere l’invito proprio perché trattasi di un’offerta ad personam. Non sono previsti costi di attivazione.

In definitiva, trattasi di una promozione molto interessante che potrebbe ingolosire soprattutto tutti coloro che usano molto il loro smartphone per navigare sul web.