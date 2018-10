Windows 10, la Cloud Clipboard su SwiftKey

Filippo Vendrame,

La nuova Cloud Clipboard presente all’interno di Windows 10 October 2018 Update potrebbe arrivare presto anche su Android grazie a SwiftKey. I piani di Microsoft sono emersi dall’utilizzo di questa funzionalità su Windows 10. Attivando questa novità funzionale all’interno del sistema operativo di Microsoft, infatti, alcuni utenti si sono imbattuti in un messaggio contenente un link che riporta ad una pagina che specifica chiaramente che la Cloud Clipboard sarà presto disponibile anche su Android attraverso la tastiera SwiftKey.

Non sono stati fatti annunci ufficiali in tal senso e le ultime versioni beta di SwiftKey non includono ancora questa novità. Tuttavia, visto quanto scoperto è lecito attendersi che la Cloud Clipboard possa arrivare quanto prima sulla versione beta di SwiftKey per poi raggiungere in un secondo momento, tutti gli utenti. Trattasi di una piccola novità molto importante perché questa funzionalità andrebbe a stringere ulteriormente i legami tra Windows 10 ed il mondo Android. Come noto, la Cloud Clipboard permette di utilizzare il cloud per copiare gli appunti da un dispositivo Windows 10 all’altro a patto che dispongano del medesimo ID Microsoft.

Funzionalità che non è attiva di default ma che può venire attivata dalle Impostazioni del sistema operativo. Molto comoda per chi lavora su più dispositivi Windows 10.

Adesso, dunque, Microsoft vorrebbe estendere questa possibilità ai dispositivi Android. In breve, sarà possibile copiare gli appunti da uno smartphone Android, per esempio, direttamente all’interno di un PC Windows 10 sfruttando il cloud e viceversa. La scelta di utilizzare SwiftKey non è un caso visto che la famosa tastiera è di proprietà di Microsoft.

Sicuramente nel corso delle prossime settimane emergeranno maggiori dettagli su questo progetto.