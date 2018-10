Windows 10, Your Phone ha un piccolo bug

Filippo Vendrame,

Your Phone (Il tuo telefono) è una delle nuove funzionalità di Windows 10 October 2018 Update che ha avuto maggior successo. Gli utenti Android, in particolare, hanno la possibilità di poter far dialogare più da vicino il loro smartphone con un PC Windows 10. Una simbiosi che migliorerà in futuro. Oggi è possibile sincronizzare solo SMS e foto, ma in futuro arriveranno molte altre possibilità per poter gestire molte delle app dello smartphone direttamente dal PC. Un successo rimarcato dai numeri del Play Store dove l’app Your Phone Companion di Microsoft ha avuto un incredibile boom di download. Su iOS, invece, le funzionalità sono minori a causa delle limitazioni del sistema operativo.

Nonostante il successo, Your Phone sembra presentare un piccolo fastidioso bug. Le foto sincronizzate tra smartphone e PC, infatti, appaiono all’interno del computer in modalità di “sola lettura“. Questo significa che se si volesse modificare le foto dal PC non si potrà farlo a meno che non se ne modifichino gli “Attributi“. Per farlo bisognerà selezionarne una ad una, cliccare su “Proprietà” e poi togliere la spunta da “Sola Lettura” e poi salvare. In questo modo sarà possibile editare le immagini. Microsoft ha riconosciuto il bug e questo fa ben sperare per una sua pronta risoluzione.

In ogni caso, Your Phone è ancora all’inizio del suo percorso e piccoli bug similari possono accadere. Your Phone è disponibile solamente per chi ha già aggiornato il proprio PC Windows 10 a Windows 10 October 2018 Update. Tuttavia, come noto, Microsoft ha bloccato il rollout di questo importante aggiornamento funzionale del suo sistema operativo a causa di una serie di problemi. Domani cade la ricorrenza del Patch Tuesday di ottobre. Potrebbe, dunque, essere l’occasione per Microsoft di risolvere sia i problemi di Your Phone che di Windows 10.