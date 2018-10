Bowsette diventa un ostico boss grazie a un fan

Matteo Tontini,

Bowsette continua a far parlare di sé. Per chi non lo sapesse, si tratta di un bizzarro mash-up tra Bowser e Peach, rispettivamente l’antagonista e la principessa di Super Mario.

Pensate che, nelle scorse settimane, le ricerche dedicate al personaggio sono aumentate considerevolmente persino su YouPorn, salendo del 2900% il 24 settembre; la popolarità del personaggio è esplosa anche grazie ad alcuni mangaka (fra cui Yusuke Murata di One Punch Man), che lo hanno omaggiato con delle fan-art.

Adesso, un utente ha provveduto a inserire una Bowsette sputafuoco – come boss – in New Super Mario Bros Wii, in sostituzione di Bowser. Si tratta in realtà della stessa identica boss fight, le modifiche riguardano esclusivamente il lato estetico. Il modello inserito, una “versione modificata della Peach di Mario Party 9”, ha corona e schiena riviste, e tutte le animazioni sono state personalizzate da un utente, noto in rete come StupidMarioBros1Fan. Date un’occhiata al video qui sotto!

Il fan ha anche provveduto ad aggiungere una voce a Bowsette, creata combinando delle clip di Peach prese da giochi come Mario Party 10, Mario Tennis Ultra Smash, New Super Mario Bros Wii e Mario & Luigi: Dream Team. La voce è stata tuttavia resa “più lenta” affinché potesse risultare profonda, come fosse quella di una “Peach cattiva”. Se volete provare la mod in questione, potete farlo andando nella descrizione di questo video.

La popolarità di Bowsette è cresciuta a dismisura soprattutto in Giappone, dove alcuni fan ossessionati dal personaggio hanno deciso di creare un evento dedicato, che si terrà a Tokyo il prossimo 27 ottobre; inoltre, ha preso il via una petizione che chiede a Nintendo di rendere canonico il personaggio. Chissà che in futuro la società di Kyoto non decida di omaggiarlo in qualche gioco!