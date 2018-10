Facebook a Roma con Binario F, la scuola digitale

Candido Romano,

Facebook Italia arriva a Roma con Binario F, un luogo pensato per la formazione e lo sviluppo delle competenze digitali di persone, imprese, associazioni ed istituzioni. L’inaugurazione di Binario F è avvenuta a Roma oggi 9 ottobre presso l’Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs alla Stazione Termini di Roma.

L’obiettivo è quello di riuscire a formare entro la fine del 2019 almeno 97.000 persone attraverso appositi programmi ospitati nello spazio, corsi online e iniziative in giro per l’Italia. Le attività di formazione saranno totalmente gratuite e sono aperte a tutti coloro che vogliono sviluppare le proprie competenze digitali.

L’iniziativa rientra nell’impegno di Facebook per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali. Lo scorso gennaio l’azienda aveva annunciato l’intenzione di aprire tre nuovi centri fisici di formazione in Spagna, Polonia e Italia con lo scopo di formare entro il 2020 almeno 1 milione di persone e imprenditori in tutta l’UE.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza di Luca Colombo, Country Director, e Laura Bononcini, Head of Public Policy per Facebook Italia, mentre a rappresentare le Istituzioni c’erano Virginia Raggi, Sindaco di Roma, Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio e Gian Marco Centinaio, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo.

Binario F sarà il luogo in cui verranno organizzate molte attività diverse tra loro. La struttura è composta da sale training, un Live Studio con tutte le attrezzature necessarie per fare dirette Facebook o Instagram, diverse postazioni di lavoro, aree relax dedicate al networking e al confronto di idee, due aree cucina e una chiostrina per ospitare attività all’aperto.

Le iniziative di Binario F

Binario F ospiterà varie iniziative per promuovere lo sviluppo delle digital skills in ambiti diversi. I programmi di formazione attivati saranno rivolti ad otto categorie: istituzioni, accademici e scuole, genitori e studenti, editori e produttori di contenuti, istituzioni culturali, no profit e associazioni, imprese e start-up.

Sono invece tre i diversi tipi di programmi di formazione che si alterneranno a Binario F. Il primo è riguarda le iniziative organizzate direttamente da Facebook, coinvolgendo così i vari esperti che lavorano per la stessa azienda. Il secondo programma è composto da una serie di iniziative organizzate con la collaborazione di partner specializzati in diverse aree di formazione. Il terzo programma invece prevede alcune iniziative organizzate direttamente dalla comunità.

Non a caso Binario F si presenta come spazio aperto alla comunità. Chiunque potrà proporre delle iniziative di formazione da svolgere all’interno del centro. La struttura mette a disposizione di tutti gratuitamente sia gli spazi che le attrezzature tecnologiche presenti. Per accedere a questi servizi è necessario iscriversi sul sito di Binario F.

Le attività di Binario F

A definire le attività di Binario F ci pensa l’Advisory Board, un organo strategico composto da 15 rappresentanti di società del mondo dell’industria, accademico e istituzionale. Il suo compito prevede di allineare le attività del centro con le priorità economiche e sociali del Paese.

Nel giorno della sua inaugurazione Binario F arriva già con alcune iniziative in programma per il mese di ottobre. Per esempio è stato organizzato per il 9 e 10 ottobre a Roma l’evento Facebook Community Boost. Si tratta dell’edizione italiana del programma itinerante di Facebook con cui si vuole supportare le piccole e medie imprese nel loro percorso di crescita. Sono stati infatti organizzati due giorni di workshop e incontri per aiutare business e individui a sviluppare le proprie competenze digitali.

Per la prima giornata di martedì 9 ottobre presso Binario F si svolge l’evento Made in Italy – Nuovi modi per far crescere il tuo business, organizzata in collaborazione con EDI Confcommercio e CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) ed è dedicata appunto alle PMI attive nel settore del made in Italy. Si parlerà delle opportunità del digitale per l’export, l’internazionalizzazione e la crescita del business.

Per la seconda giornata, mercoledì 10 ottobre, c’è invece l’evento Competenze digitali per persone e associazioni, con una serie di workshop destinati soprattutto agli studenti che si affacciano al mercato del lavoro e per le associazioni e le nonprofit che vogliono crescere attraverso il digitale.

Luca Colombo, Country Director di Facebook Italia ha commentato la nascita di Binario F: “Facebook è da tempo impegnata, a livello internazionale e italiano, ad aiutare persone e imprese nello sviluppo delle competenze digitali […] Il 70% delle PMI in Italia pensa infatti che, in fase di assunzione, le competenze digitali siano più importanti della scuola frequentata e si stima che, solo nel nostro Paese, siano 280.000 le posizioni specializzate che da qui a cinque anni rimarranno scoperte“.

Infine ha preso la parola Laura Bononcini, Head of Public Policy in Facebook Italia: “Binario F, in continuità con il valore cardine di Facebook, Be Open, sarà uno spazio aperto alla comunità in cui chiunque potrà accedere gratuitamente alla formazione e addirittura proporre dei propri programmi da svolgere nel centro“.