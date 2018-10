Honor 8C, specifiche complete dello smartphone

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha previsto l’annuncio di un nuovo smartphone per l’11 ottobre. Il nome del modello è Honor 8C, del quale sono già disponibili le specifiche complete. Honor ha infatti pubblicato tutte le informazioni sul sito ufficiale in lingua cinese, insieme ad alcune immagini che svelano un design simile quello del recente Honor 8X. Non è noto al momento se verrà distribuito anche in Europa.

Osservando lo smartphone è evidente una stretta parentela con il modello più costoso. La dimensione del notch nella parte superiore dello schermo e il layout della doppia fotocamera posteriore sono identici, così come la posizione del lettore di impronte digitali sul retro. L’unica differenza visibile ad occhio nudo è il logo nella cornice inferiore (assente in Honor 8X). Ciò conferma l’utilizzo di uno schermo più piccolo (6,26 pollici contro 6,5 pollici). Anche la risoluzione è inferiore (1520×720 pixel contro 2244×1080 pixel).

Honor 8C sarà il primo smartphone con processore octa core Snapdragon 632, successore degli ottimi Snapdragon 625/626. La dotazione hardware comprenderà inoltre 4 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Per la dual camera posteriore sono stati scelti sensori da 13 e 2 megapixel, abbinati rispettivamente ad obiettivi con apertura f/1.8 e f/2.0. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM. Sono inoltre presenti la porta micro USB 2.0 e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh. Il sistema operativo installato è Android 8.1 Oreo con interfaccia EMUI 8.2. Lo smartphone verrà offerto in quattro colori: blu, nero, viola e oro. Il prezzo non è stato comunicato, ma è già possibile ordinarlo versando un deposito cauzionale di 100,00 yuan.