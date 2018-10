Huawei Mate 20X, smartphone per il mobile gaming?

Luca Colantuoni,

Negli ultimi giorni sono trapelate nuove indiscrezioni sui top di gamma che Huawei annuncerà durante l’evento organizzato a Londra il 16 ottobre. Il produttore cinese ha ora condiviso su Twitter un breve video che indica un terzo smartphone della serie, ovvero Mate 20X. Gli indizi portano ad un dispositivo adatto al mobile gaming.

Il tweet che accompagna il video è piuttosto chiaro: “In the heat of battle, stay cool with #HUAWEIMate20X“. Il Mate 20X sarà dunque uno smartphone per il mobile gaming con un sistema di raffreddamento che permetterà di sfruttare tutta la potenza di calcolo del processore Kirin 980. Si prevede inoltre una batteria di grande capacità che consentirà lunghe sessioni di gioco.

Huawei non ha ovviamente fornito dettagli sulla configurazione hardware. Secondo i rumor che circolano in Rete, il Mate 20X dovrebbe avere uno schermo OLED da 7,21 pollici con risoluzione full HD+ (2244×1080 pixel), 4/6/8 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage. Essendo un gaming phone non mancherà sicuramente la tecnologia GPU Turbo.

A fine settembre erano stati pubblicati i press render del Mate 20 Pro che evidenziavano l’ampio notch nella parte superiore dello schermo OLED da 6,3 pollici con risoluzione Quad HD+ (3120×1440 pixel). Nel fine settimana sono apparse online le immagini del Mate 20 (visibili all’inizio dell’articolo) che mostrano lo schermo da 6,5 pollici con un piccolo notch a goccia (design waterdrop).

Tutti i modelli avranno una tripla fotocamera posteriore con lenti posizionate negli angoli di un quadrato insieme al flash LED, ma Huawei sceglierà sensori con diverse risoluzioni. I Mate 20X e Mate 20 Pro avranno probabilmente un lettore di impronte digitali in-display, mentre il Mate 20 conserverà il tradizionale sensore biometrico sulla parte posteriore. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.0.