Kena Mobile, Kena Star 5 attivabile anche online

Kena Star 5 è attivabile anche online. Trattasi della prima tariffa di Kena Mobile che permette ai clienti di poter accedere alla rete 4G. In origine, Kena Star 5 poteva essere attivata esclusivamente nei punti vendita dell’operatore virtuale. Adesso, invece, questa tariffa potrà essere attivata direttamente online anche se permangono alcuni precisi limiti. Infatti, questa speciale offerta tariffaria rimane attivabile solamente da parte di una precisa clientela.

Infatti, Kena Star 5 è una sorta di tariffa operator attack che potrà essere richiesta solamente dai nuovi clienti che effettueranno la portabilità del loro numero da Iliad e da tutti gli operatori virtuali salvo Ho. Mobile, NoiTel Mobile, Rabona Mobile, Ringo Mobile, Digitel e Nextus. Attivare questa offerta online è davvero molto semplice. Tutto quello che gli interessati dovranno fare è recarsi a questo link, cliccare su “Acquista” e inserire il proprio numero di telefono e seguire le istruzioni. Da evidenziare che se il numero di telefono inserito non sarà riconosciuto tra quelli compatibili per accedere all’offerta, il processo di attivazione si fermerà.

Si ricorda che Kena Star 5 offre chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali oltre a 50 GB di traffico Internet 4G. Il tutto a 5 euro al mese. La velocità di rete è limitata a 30 Mbps in download. Il costo di ogni SMS è di 25 centesimi di euro. L’acquisto della SIM online prevede 4,99 euro per l’attivazione più ulteriori 5 euro. In totale, l’operazione di acquisto costerà 15 euro comprensivi del primo mese di canone.

Si ricorda che Kena Mobile si appoggia alla rete di TIM per offrire i suoi servizi voce e dati. Maggiori dettagli sull’offerta tariffaria sono disponibili all’interno del sito ufficiale dell’operatore virtuale.