Kena Star 4G: chiamate illimitate e 50 GB 4G

Dopo aver lanciato le sue prime offerte 4G dedicate, però, ad una ristretta cerchia di utenti, Kena Mobile ha iniziato a lanciare le prime tariffe su rete 4G aperte a tutti i suoi clienti. Kena Star 4G propone chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e ben 50 GB di traffico Internet 4G al prezzo di 8,99 euro al mese. Anche in questo caso, la velocità massima in download è limitata a 30 Mbps ed in upload a 5,76 Mbps. Per questa Offerta è previsto un costo di attivazione di 9,99 euro incluso di SIM.

Per la tariffazione degli SMS e dei dati, in caso di superamento della soglia di 50 GB al mese, si applicano le condizioni previste dal Piano Base Kena, a meno di opzioni aggiuntive attive sulla linea. E’ possibile sottoscrivere l’offerta attivando un nuovo numero Kena Mobile o passando da un altro operatore mobile. In Europa, in modalità di roaming internazionale, i clienti Kena Mobile con attiva Kena Star 4G potranno disporre di 3 GB di traffico dati. Questa nuova offerta tariffaria può essere attivata direttamente online, dal sito dell’operatore virtuale, oppure attraverso l’app Kena Mobile, oppure chiamando il numero gratuito 181. Le offerte Kena Star permettono l’accesso alla rete 4G solo se l’utente si dota delle nuove SIM 4G. In caso contrario, il cliente navigherà in 3G ed accederà al 4G solamente alla fine del mese di ottobre.

Accanto a Kena Star 4G, l’operatore virtuale ha lanciato anche la nuova tariffa Kena Voce che offre chiamate illimitate e 50 MB di traffico Internet 4G al prezzo di 3,99 euro al mese. Per questa Offerta è previsto un costo di attivazione di 9 euro. Il costo per la SIM è di 5 euro. La velocità massima in download è limitata a 30 Mbps ed in upload a 5,76 Mbps.

Infine, Kena Mobile ha lanciato anche Kena Special 30, una nuova tariffa che prevede 1500 minuti di chiamate, 30 SMS e 30 GB di traffico Internet, questa volta in 3G al prezzo di 6,99 euro al mese. L’Offerta è sottoscrivibile per chi attiva un nuovo numero Kena Mobile e per chi mantiene il proprio numero portandolo da un altro operatore (ad eccezione di Rabona, Noitel, Digitel, Ringo e Nextus). Per questa Offerta è previsto un costo di attivazione di 9,99 euro incluso di SIM.

