Nokia 7.1 Plus, schermo da 6,18 pollici?

Luca Colantuoni,

HMD Global ha recentemente presentato il Nokia 7.1, primo smartphone dotato di notch che arriverà in Italia (dal 15 ottobre). Il produttore finlandese ha previsto il lancio di una versione Plus, ma solo in alcuni paesi. Il Nokia 7.1 Plus dovrebbe essere annunciato in India l’11 ottobre e in Cina il 16 ottobre (probabilmente con il nome Nokia X7). Nel frattempo è stata rilasciata la beta di Android 9 Pie per Nokia 6.1 Plus.

Nella ultime ore sono stati pubblicati su Twitter alcuni video teaser con hashtag #MegaLife e #GoBigGetBetter. I riferimenti potrebbero essere alla dimensione dello schermo o alla capacità della batteria. In base alle recenti indiscrezioni e ai documenti di TENAA relativi alle certificazioni necessarie in Cina, il Nokia 7.1 Plus avrà un display da 6,18 pollici con risoluzione full HD+ e rapporto di aspetto 19:9. La fotocamera frontale nel notch dovrebbe avere un sensore da 20 megapixel.

We're all charged up for the #MegaLife, how about you? Stay tuned to #GoBigGetBetter pic.twitter.com/WLKlQVpQx0 — Nokia Mobile India (@NokiamobileIN) October 9, 2018

Per quanto riguarda la rimanente dotazione hardware si prevedono un processore octa core Snapdragon 710, 4 o 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, slot microSD, doppia fotocamera posteriore da 12 e 13 megapixel, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE con supporto dual SIM, lettore di impronte digitali sul retro e batteria da 3.400 mAh. Il telaio sarà quasi certamente in alluminio e vetro, come il Nokia 7.1. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 8.1 Oreo. La versione cinese non sarà ovviamente Android One.

Hungry for pie? 🥧 If you're a Nokia 6.1 Plus user, you'll be happy to know that Android 9 is now available to test in #Nokiamobilebetalabs. https://t.co/siaoX5xEmR #Nokiamobile #Android9 pic.twitter.com/0oiLr0NI09 — Juho Sarvikas (@sarvikas) October 9, 2018

Come promesso qualche giorno fa, gli utenti possono ora installare la versione beta di Android 9 Pie sul loro Nokia 6.1 Plus. L’aggiornamento da 1,25 GB include anche le patch di sicurezza rilasciate da Google all’inizio di ottobre. Entro fine mese verrà probabilmente distribuita la versione finale. I prossimi smartphone che riceveranno Android 9 Pie sono Nokia 6.1, Nokia 8 e Nokia 8 Sirocco.