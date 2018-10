Pixel Slate, il primo tablet Google con Chrome OS

Marco Locatelli,

Dopo settimane di incessanti indiscrezioni e immagini trapelate in rete, sul palco dell’evento Made By Google 2018 andato in scena oggi a New York (ore 17.00 italiane) è infine arrivato Pixel Slate, il nuovo tablet di Google equipaggiato con il sistema operativo ChromeOS.

Un prodotto che sembra voler rivaleggiare con prodotti di fascia alta come Surface Pro e iPad Pro, che con la tastiera (venduta separatamente) si trasforma in un classico computer portatile.

La novità principale sta nel fatto che il sistema operativo non sarà Android – che evidentemente Google fatica ad adattare su device come tablet o ibridi – ma Chrome OS. Nel pacchetto software ci saranno un software antivirus integrato, aggiornamenti automatici, Titan Security, Google Assistant.

Durante la presentazione è stato rivelato che il tasto power avrà integrato un sensore di impronte digitali. Display LCD da 12,3 pollici con densità di pixel pari a 293 ppi (per dare un’idea, Surface Pro 6 e iPad Pro arrivano rispettivamente ad una densità di 267 ppi e 264 ppi) per una definizione di 6 megapixel, USB Type-C, due speaker frontali e una fotocamera frontale e una posteriore da 8MP che permettono di effettuare scatti in modalità “ritratto”.

Altri dettagli tecnici non sono stati rivelati durante il Made By Google di oggi, ma sono stati annunciati da bigG successivamente. Eccoli: sotto la scocca (sottile e in alluminio) si nasconde un processore Intel Celeron o Core M3, i5 o i7, da 4GB a 16GB di RAM, e da 32GB a 256GB di storage SSD. Sono possibli sette configurazioni differenti. Batteria da 48Wh.

Tornando alla tastiera, la Pixel Slate Keyboard è stata pensata per essere agganciata allo schermo di Pixel Slate quando è ovviamente necessario un utilizzo del device più professionale e impegnativo, ad esempio, per la stesura di testi molto lunghi. Molto interessante il design e lo stile elegante della tastiera che si presenta con tasti rotondi.

Pixel Slate sarà venduto ai seguenti prezzi: prezzo iniziale di 599 dollari (la versione top arriva a 1.599 dollari), 199 dollari per la tastiera Pixel Slate Keyboard e 99 dollari per la Pixelbook Pen.