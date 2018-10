Honor apre il primo negozio monomarca in Italia

Antonino Caffo,

La prima è stata Huawei, poi Xiaomi. La Cina hi-tech ha evidentemente scommesso sull’Italia, visto che apre con una certa celerità negozi sparsi per il nostro stivale. Se Huawei lo ha fatto inserendosi in un distretto di Milano moderno e futuristico, Xiaomi ha scelto un più consono centro commerciale, quello di Arese, considerato il più grande d’Europa.

E proprio al Centro, si andrà a posizionare Honor con il suo primo temporary store italiano. Il 13 ottobre, il brand inaugurerà uno spazio dedicato dell’area nell’hinterland nord-ovest lombardo, con un ambiente diviso in tre sezioni, ognuna delle quali indirizzata a far capire come poter sfruttare al meglio uno smartphone Honor.

Le zone di cui si parla sono Fotografia, Gaming e Musica. Nella prima, la giornata di inaugurazione del 13 ottobre, vedrà la presenza di Francesca Cinà, in arte MyWay, pronta a svelare i trucchi per diventare social influencer. Nell’area Gaming, l’avvio della Super Challenge, sfide 1 contro 1 sui videogame per smartphone più in voga. Infine, nell’ambientazione Musica, il DJ Albert Marzinotto intratterrà i presenti con la Silent Disco, il particolare evento con cui i partecipanti ballano ascoltando musica individualmente attraverso cuffie o auricolari.

Per dare il benvenuto allo store temporaneo, Honor permette a chiunque di beneficiare di uno sconto del 10% sugli acquisti effettuati sul negozio digitale ufficiale del gruppo e non è finita qua. Scannerizzando il codice in basso, si ottengono 3 mesi di fruizione gratuita del servizio Honor Video, lanciato di recente e disponibile su tutti i telefoni col marchio di proprietà Huawei.