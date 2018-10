Kena Star 4G per tutti dal 16 di ottobre

Filippo Vendrame,

Kena Star 4G è una nuova tariffa di Kena Mobile pensata per i nuovi clienti e che permette di usufruire della rete 4G per navigare su Internet ad alta velocità. La buona notizie è che questa tariffa potrà, molto presto, essere attivata anche dai già clienti dell’operatore virtuale. Infatti, all’interno della sezione “Trasparenza Tariffaria” del sito dell’operatore virtuale, è possibile leggere che a partire dal prossimo 16 ottobre, Kena Star 4G potrà essere attivata anche dai già clienti.

Non sono specificati altri dettagli. La tariffa, per esempio, per i nuovi clienti prevede un costo di attivazione di 4,99 euro. Lecito attendersi, invece, che tale costo per i già clienti possa essere maggiore. Dettaglio che si scoprirà, comunque, tra circa una settimana. Si ricorda, che Kena Star 4G offre chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e ben 50 GB di traffico Internet 4G. Il tutto a 8,99 euro al mese. Le velocità di rete in 4G sono limitate a 30 Mbps in download ed a 5,76 Mbps in upload. Gli SMS sono tariffati a 25 centesimi di euro l’uno.

Per poter attivare questa nuova offerta, i già clienti dell’operatore non dovranno cambiare SIM. In roaming internazionale in Europa, chi aderirà a Kena Star 4G potrà disporre di 3 GB di traffico Internet.

Tutte le offerte di Kena Mobile si rinnovano automaticamente ogni mese se sulla SIM è presente un credito sufficiente. Si ricorda, inoltre, che l’operatore virtuale si appoggia alla rete di TIM per offrire tutti i suoi servizi voce e dati.

Maggiori informazioni sulle condizioni tariffarie di Kena Star 4G sono disponibili all’interno del sito ufficiale dell’operatore virtuale.