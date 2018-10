Metal Gear Solid 2 e 3 compatibili con Xbox One

Matteo Tontini,

Ottime notizie per tutti i fan dell’opera magna di Hideo Kojima che possiedono la console ammiraglia di Microsoft: Metal Gear Solid 2 e 3 HD sono adesso compatibili su Xbox One!

I due giochi sono stati annunciati su Twitter da Major Nelson in persona, e si aggiungono alla lista sempre crescente dei titoli che sfruttano la retrocompatibilità della piattaforma di nuova generazione. Entrambe le versioni provengono dalla collection Metal Gear Solid HD distribuita su Xbox 360 e PlayStation 3 nel 2011, che conteneva anche Peace Walker (compatibile con Xbox One dall’inizio di quest’anno).

Metal Gear Solid 2 and 3 HD is coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNs2ZLo pic.twitter.com/lLNW6T2PEO — Larry Hryb (@majornelson) October 9, 2018

Chi è già in possesso della riedizione che include i due capitoli, può scaricarla e giocarla gratuitamente sulla nuova console; tutti gli altri possono invece acquistarla in digitale su Xbox Store, a un prezzo pari a 19,99 euro. Dunque, gli unici giochi della serie non disponibili su Xbox One sono Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (non vediamo l’ora che diventino anche questi compatibili, soprattutto il primo capitolo).

Il primo Metal Gear non è mai stato realizzato per nessuna console Microsoft, né in versione originale tipo quella PS1, né in HD; esiste una versione Gamecube chiamata Metal Gear Twin Snake (altro non è che la versione PS1 con migliorie lievi a livello grafico e filmati extra), ma non è stata riproposta per altre piattaforme.

Inoltre, Microsoft ha recentemente annunciato che Call of Duty: Modern Warfare 2 è compatibile con Xbox One: anche l’originale Call of Duty, quindi, è l’unico CoD della serie principale non giocabile sulla console.

Siamo certi che i fan di MGS non si lasceranno scappare l’occasione di (ri)giocare il secondo e il terzo capitolo, calandosi nuovamente nei panni di Snake – e Raiden!