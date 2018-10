Patch Tuesday, nuovi aggiornamenti per Windows 10

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato una serie di aggiornamenti cumulativi per tutte le versioni di Windows 10 ancora supportate all’interno dell’appuntamento del Patch Tuesday di ottobre 2018. Aggiornamenti che riguardano anche Windows 10 October 2018 Update. Si ricorda che trattasi di aggiornamenti qualitativi, cioè che vanno a risolvere bug e non ad introdurre nuove funzionalità.

Chi ha già installato Windows 10 October 2018 Update potrà scaricare la patch KB4464330 che va a risolvere una manciata di problemi ed a chiudere una serie di falle di sicurezza in molti di settori del sistema operativo. Chi dispone di Windows 10 April 2018 Update potrà, invece, installare la patch KB4462919. Anche in questo caso trattasi di un update caratterizzato da un change log molto limitato. Risolti prevalentemente problemi di sicurezza. Chi utilizza ancora il vecchio Windows 10 Fall Creators Update, invece, potrà installare la patch KB4462918. Anche in questo caso trattasi per lo più di un aggiornamento lato sicurezza.

Per Windows 10 Creators Update, invece, è disponibile la patch KB4462937. Il change log verte anche in questo caso sulla risoluzione di problemi di sicurezza. Per Windows 10 Anniversary Update e Windows Server 2016 è disponibile la patch KB4462917 che va a risolvere una serie di problemi di sicurezza.

Infine, per la prima versione di Windows 10, Microsoft ha rilasciato la patch KB4462922 che chiude una serie di bug e risolve alcune problematiche lato sicurezza.

Sebbene i change log non siano enormi, trattasi di correttivi importanti per rendere più sicuro Windows 10 e migliorarne l’esperienza d’uso. Proprio per questo il suggerimento è quello di scaricarli il prima possibile.

Il rollout è già in corso e gli aggiornamenti sono disponibili attraverso il consueto canale di Windows Update.