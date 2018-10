PSN, ufficiale il cambio di nome per gli account

Matteo Tontini,

Già nei giorni scorsi si parlava del cambio di nome dell’account PSN, e di come Sony potesse presto considerare questa opzione. Arriva adesso l’ufficialità da parte dell’azienda nipponica.

La funzionalità sarà dapprima messa a disposizione dei membri del PlayStation Preview Program, quelli che hanno fatto da tester alle precedenti versioni beta del software di sistema della console ammiraglia. In un secondo momento sarà resa disponibile a tutti.

Cambiare nome del proprio account non costerà nulla, ma soltanto per la prima volta: chiunque desideri modificarlo nuovamente si troverà infatti a sborsare 9,99 euro, un po’ come funziona su Xbox Live. Tuttavia, gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno beneficiare di uno sconto del 50%, andando a pagare 4,99 euro un nuovo cambio di nome.

Forse Sony avrebbe potuto imporre un limite di tempo entro il quale non sarebbe stato possibile cambiare ID, per esempio aspettare un anno dall’ultima modifica per poterlo editare nuovamente (sarebbe stato senz’altro un compromesso gradito per quei giocatori che non desiderano spendere soldi per cambiarlo di nuovo). Ma tant’è. Anche perché non sarebbe probabilmente mancato chi avrebbe infastidito altri giocatori online sotto spoglie sempre diverse.

Stando a quanto riportato sul blog ufficiale PlayStation, tuttavia, il cambio di nome sul PSN sarà supportato da tutti quei giochi usciti su PlayStation 4 dal 1 aprile 2018 in poi, così come da molti di quelli popolari usciti precedentemente a tale data; per tutti gli altri non è garantita la compatibilità, e potrebbero dare errori. L’unico modo per ovviare al problema sarebbe quello di ripristinare gratuitamente il vecchio ID; quindi pensateci bene prima di apportare la modifica.

Una funzionalità comunque gradita, che in molti stavano aspettando già da tempo!