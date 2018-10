Amazon Gaming Week: offerte fino al 14 ottobre

Marco Locatelli,

Gli appassionati di gaming avranno di che esultare: dopo il successo della prima edizione, torna su Amazon.it, fino al 14 ottobre, un nuovo appuntamento con la settimana del gaming dedicata interamente agli amanti dei videogiochi.

Per sette giorni, i gamer potranno scatenarsi su Amazon.it selezionando tra numerose offerte e iniziative speciali dedicate al settore del pc gaming e videogiochi. I clienti di Amazon.it potranno beneficiare di una serie di sconti imperdibili su numerosi prodotti come videogiochi, console, accessori e molto altro ancora.

Dalle offerte lampo a quelle del giorno, fino ai prodotti scontati disponibili durante tutto il periodo dell’iniziativa, l’ampia selezione di articoli a tema gaming di Amazon.it include offerte su prodotti di ogni tipo, dai videogiochi appena rilasciati come Shadow of the Tomb Raider a 54.99 euro, FIFA 19 a 61.99 euro, Assassin’s Creed Odyssey a 59.99 euro, PES 2019 a 47.99 euro e Super Mario Odyssey a 46.99 euro e tanti alri ancora. Diverse le categoria di prodotti disponibili: portatili, desktop, monitor, mouse e controller, hardware, sedie, cuffie, casse. Tutto ovviamente in chiave gaming.

Alcuni prodotti in offerta sono disponibili anche su Amazon Prime Now. Gli iscritti ad Amazon Prime, inoltre, usufruiranno di consegne illimitate e veloci sui prodotti Prime in offerta.

I clienti non ancora iscritti ad Amazon Prime possono usufruire di un periodo di prova gratuita di 30 giorni su www.amazon.it/prime. Dopo 30 giorni, Amazon Prime prosegue automaticamente al costo di 4,99 euro al mese o 36 euro all’anno. L’iscrizione ad Amazon Prime include spazio di archiviazione per le foto illimitato con Prime Foto, accesso anticipato alle Offerte Lampo di Amazon.it e accesso a Amazon Prime Video. Per maggiori informazioni su Amazon Prime consultare www.amazon.it/prime.