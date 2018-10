CoD: Black Ops 4, patch enorme al Day-One

Matteo Tontini,

Call of Duty: Black Ops 4 occuperà parecchio spazio su hard disk quando verrà installato dalla copia fisica, ma sarà necessario lasciarne un altro po’ per la patch del Day-One. A seconda della console, sarà infatti necessario disporre di 112 GB di spazio libero per completare l’installazione.

Secondo quanto riportato dalla pagina di supporto di Activision, l’aggiornamento avrà una dimensione di 50 GB (eh sì, avete letto bene) e, quando tutto sarà pronto, il gioco lascerà un’impronta di 55 GB su PlayStation 4 e Xbox One. Sulla piattaforma Sony avrete bisogno di più spazio a disposizione: viene infatti affermato che “per un’esperienza di download ottimizzata” si necessitano di 112 GB di spazio libero su disco. Questa è solo la dimensione necessaria per completare l’installazione, chiaramente: una volta che il processo sarà completato lo spazio occupato tornerà a 55 GB, come da requisiti.

La patch del Day-One di Call of Duty: Black Ops 4 sembra aggiungere componenti necessarie per le modalità multiplayer, tra cui quella Zombie (da sempre apprezzatissima dai giocatori) e la nuova Battle Royale chiamata Blackout. Le note indicano che quest’ultima potrà essere avviata una volta che l’installazione avrà raggiunto circa il 30%, sia su PlayStation 4 che su Xbox One. Sulla console ammiraglia di Sony, assicuratevi di selezionare “Aggiorna alla versione più recente” quando compare l’avviso, così da poter accedere a Blackout durante l’installazione.

Tutto questo vale per le copie su disco, che richiedono l’aggiornamento separato al primo lancio. Se invece acquisterete Call of Duty: Black Ops 4 in versione digitale, il peso sarà direttamente di 55 GB, senza alcuna patch aggiuntiva richiesta. Vi ricordiamo che il nuovo capitolo della serie CoD uscirà domani, 12 ottobre, per PlayStation 4, Xbox One e PC.