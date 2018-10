Honor 8C, primo smartphone con Snapdragon 632

Luca Colantuoni,

Ottobre è un mese piuttosto intenso per i produttori di smartphone. A poche ore di distanza dai Google Pixel 3, Razer Phone 2, Samsung Galaxy A9 e Nokia 3.1 Plus arriva anche l’annuncio del nuovo Honor 8C. Questo modello è in pratica una versione economica del recente Honor 8X. Al momento non è noto se verrà distribuito anche in Italia, dove l’azienda cinese aprirà a breve un negozio temporaneo.

Honor 8C possiede una cover posteriore in vetro. La tecnica utilizzata per la produzione ha permesso di generare riflessi e ombre visibili muovendo lo smartphone in varie direzioni. Lo schermo da 6,26 pollici ha una risoluzione HD+ (1520×720 pixel) e un rapporto di aspetto 19:9. Ciò indica la presenza del notch nella parte superiore che ospita la capsula auricolare, la fotocamera da 8 megapixel e il flash LED. Honor 8C è il primo smartphone al mondo con processore octa core Snapdragon 632, successore dei popolari Snapdragon 625/626.

La dotazione hardware comprende inoltre 4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 13 e 2 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/1.8 e f/2.0. Oltre alla possibilità di applicare l’effetto bokeh alle foto, l’utente può ottenere scatti migliori sfruttando il riconoscimento automatico della scena che imposta i parametri più adatti. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel e supporta la funzionalità AI Beautify.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Sono presenti inoltre il lettore di impronte digitali, il jack da 3,5 millimetri e la porta micro USB. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia EMUI 8.2. Lo smartphone verrà offerto in quattro colori: blu, oro, viola e nero. I prezzi sono 1.099 yuan (4GB+32GB) e 1.399 yuan (4B+64GB) corrispondenti a circa 138 euro e 175 euro, tasse escluse. Non è noto se e quando verrà distribuito in Europa.