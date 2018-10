Nokia 3.1 Plus, schermo da 6 pollici e Android One

Luca Colantuoni,

HMD Global ha annunciato un nuovo smartphone di fascia medio-bassa durante un evento organizzato In India. Il Nokia 3.1 Plus possiede uno schermo di grandi dimensioni, ma a differenza dei Nokia 5.1 Plus e Nokia 6.1 Plus non è presente un notch. Al momento non è noto se arriverà in Italia.

Il Nokia 3.1 Plus è in pratica una versione aggiornata del Nokia 3.1. Lo smartphone possiede un telaio in alluminio con finitura opaca e uno schermo da 6 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel), quindi con rapporto di aspetto 18:9. La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek Helio P22, affiancato da 2 o 3 GB di RAM e 16/32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 400 GB. I miglioramenti rispetto al suo predecessore sono più evidenti nel comprato fotografico.

Il Nokia 3.1 PLus ha infatti una doppia fotocamera posteriore con sensori da 13 e 5 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/2.0 e f/2.4. Sono presenti l’autofocus PDAF, il flash LED e ovviamente la modalità ritratto (effetto bokeh) che sfrutta la fotocamera secondaria. Quella frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE Cat. 4. Il lettore di impronte digitali è sul retro, mentre sul bordo superiore c’è il jack audio da 3,5 millimetri.

La batteria ha una capacità di 3.500 mAh e viene caricata tramite la porta micro USB 2.0. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo in versione stock. Anche il Nokia 3.1 Plus è uno smartphone Android One, quindi riceveranno due major release, ovvero Android 9 Pie e Android 10 Q. Il nuovo dispositivo verrà offerto in tre colori (bianco, blu e grigio) dal 19 ottobre. Il prezzo base è 11.499 rupie. In Europa dovrebbe essere venduto a 159,00 euro.