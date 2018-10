Pokémon GO, quarta generazione di pkmn in arrivo

Matteo Tontini,

Buone nuove per i giocatori di Pokémon GO: Niantic, sviluppatore del titolo, ha confermato che la quarta generazione di mostriciattoli tascabili sarà presto inserita nel suo gioco mobile, sebbene ancora non sia stata fornita una data esatta. Tuttavia, pare che i data miner abbiano individuato dettagli inerenti a un arrivo delle nuove creature pressoché imminente.

I file trovati nella nuova versione dell’app di Pokémon GO suggeriscono che un evento autunnale dovrebbe partire a breve. Secondo quanto riportato in un post su The Silph Road, potremmo aspettarci di vedere presto una sorta di evento speciale, che porterebbe alla rivelazione di alcuni mostriciattoli della quarta generazione. Si può leggere infatti:

L’anno scorso in questo periodo è stato individuato un evento denominato HALLOWEEN_2017; quest’anno non c’è traccia di Halloween, ma al suo posto troviamo un evento autunnale.

Sembrerebbe inoltre che la modalità AR+, versione potenziata della funzione di realtà aumentata alla base del gioco, sarà estesa anche per alcuni dispositivi Android (al momento è soltanto appannaggio degli utenti iOS). C’è la possibilità che tutto ciò sia disponibile da domani, venerdì 12 ottobre, ma è solo un rumor. Niantic ha suggerito in un recente trailer che verranno inseriti in Pokémon GO prima gli starter della quarta generazione (quella di Sinnoh), in un secondo momento tutti i 107 mostriciattoli.

Oltre alle creature protagoniste dei giochi Diamante, Perla e Platino, Niantic apporterà modifiche a tanti parametri di gioco, sulla base dei feedback ricevuti dai giocatori di tutto il Mondo. In particolare, i cambiamenti riguarderanno la comparsa dei mostriciattoli tascabili e la loro efficacia in battaglia. Insomma, tante novità aspettano i giocatori di Pokémon GO, proiettati a un autunno ricco di sorprese!