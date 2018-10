Assassin’s Creed Rebellion esce il 21 novembre

Marco Locatelli,

Mentre il tripla A Assassin’s Creed Odyssey fa incetta di recensioni positive e scala le classifiche di vendita in tutto il mondo, Ubisoft annuncia l’apertura delle registrazioni per Assassin’s Creed Rebellion, nuovo gioco di ruolo e strategia free-to-play per dispositivi mobili. Assassin’s Creed Rebellion sarà disponibile dal 21 novembre per dispositivi iOS e Android, rispettivamente su App Store e Google Play.

Sviluppato da Behaviour Interactive, Assassin’s Creed Rebellion – fa sapere Ubisoft – offre un’esperienza visiva di Assassin’s Creed assolutamente unica, presentando tutti i suoi personaggi più celebri in modo inedito, ma restando fedele alla serie.

Assassin’s Creed Rebellion è ambientato in Spagna durante il culmine dell’Inquisizione, il gioco consente di creare la propria Confraternita reclutando e addestrando fino a 40 Assassini. Mentre i propri Assassini sviluppano le loro abilità e aumentano le loro risorse, i giocatori intraprenderanno alcune missioni epiche selezionando tre Assassini della loro Confraternita per infiltrarsi nelle roccaforti dei Templari e sventare i loro piani malvagi.

Assassin’s Creed Rebellion riunisce un cast di personaggi conosciutissimi e leggendari, tra cui Ezio, Aguilar, Shao Jun, Claudia e Machiavelli, con più di 20 nuovi personaggi sbloccabili e creati in esclusiva appositamente per il gioco. Inoltre, in Assassin’s Creed Rebellion, una nuova versione dell’Animus consentirà ai giocatori di rivivere e riunire i ricordi di diverse epoche storiche e, per la prima volta, di incontrare e giocare contemporaneamente con alcuni dei propri Assassini preferiti nello stesso gioco.

È ora possibile pre-registrarsi su Google Play o assassinscreedrebellion.com. I giocatori che effettueranno la pre-registrazione riceveranno una notifica quando il gioco sarà disponibile. Inoltre, riceveranno anche una speciale ricompensa di gioco, tra cui alcune armi di Assassin’s Creed Odyssey e un personaggio esclusivo.