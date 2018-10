Facebook introduce le foto 3D, ma non per tutti

Candido Romano,

Facebook apre le proprie pagine alle foto in 3D, ma per il momento sarà possibile scattarle solo da iPhone. L’annuncio è stato dato direttamente dal social network di Mark Zuckerberg: si tratta di una nuova funzione per la condivisione delle foto con lo scopo di proporre ai propri utenti degli scatti con un effetto tridimensionale.

Le foto 3D, che a pensarci proprio 3D non sono, si basano sul riconoscimento dei livelli di profondità delle foto che vengono scattate in modalità Ritratto. In pratica vengono prese in considerazione le informazioni contenute nello scatto con lo scopo di identificare cosa c’è in primo piano e cosa invece si trova sullo sfondo. In questo modo l’intelligenza artificiale di Facebook è in grado di ricreare un effetto 3D (parallasse) che di conseguenza viene visualizzato anche da browser, da app e anche da sistemi VR come Oculus Browser su Oculus go o da Firefox su Oculus Rift.

Per il momento però solo coloro che sono in possesso di un iPhone possono creare delle immagini 3D per Facebook. La nuova funzione è compatibile solo con le foto che vengono scattate in modalità Ritratto con iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X o iPhone XS. Non tutti i possessori di uno di questi modelli di iPhone vedono già questa funzione sul proprio dispositivo perché solo nelle prossime settimane verrà data a tutti la possibilità di pubblicare le foto 3D.

In futuro invece è previsto anche l’arrivo del supporto per smartphone Android per scattare in modalità Ritratto, insomma prossimamente vedremo una disponibilità graduale per tutti. Un altro limite molto importante è che per ottenere questo effetto si dovranno scattare foto da uno smartphone che deve avere obbligatoriamente due fotocamere.

Per pubblicare una Foto 3D bisogna seguire un procedimento molto semplice. Prima di tutto bisogna aprire Facebook e creare un nuovo post. A questo punto dopo aver scattato in modalità Ritratto tra i vari contenuti da selezionare c’è anche la voce foto 3D. Il social network di Zuckerberg consiglia di selezionare le foto con soggetti che si distanziano dallo sfondo anche attraverso i contrasti di colore.

How to Create 3D Photos We presented the 3D photos feature and now we're handing the creativity off to you! We can't wait to see what you come up with. If you need a little help getting started, check out our video on how to post a 3D photo. What are you excited to bring to life using this immersive format? Posted by Facebook 360 on Thursday, October 11, 2018