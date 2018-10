Fortnite per Android disponibile per tutti

Marco Locatelli,

Fortnite su dispositivi Android è da oggi disponibile per tutti. Epic Games ha annunciato che per poter giocare al suo battle royale su smartphone e tablet Android compatibili non sarà più necessario ricevere l’invito alla beta, ma il gioco potrà essere scaricato liberamente da tutti i giocatori interessati.

Come si può leggere sul pagina ufficiale, ecco l’elenco dei dispositivi compatibili con Fortnite per Android:

Samsung Galaxy: S7 / S7 Edge , S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4

Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL

Asus: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V

Essential: PH-1

Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10

LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+

Nokia: 8

OnePlus: 5 / 5T, 6

Razer: Phone

Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2

ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11

HTC: 10, U Ultra, U11/ U11+, U12+

Lenovo: Moto Z/Z Droid, Moto Z2 Force

Sony: Xperia XZ/Premium, Xzs, XZ1/Compact, XZ2/Premium/Compact, XZ3

Se il vostro smartphone non compare in questa lista, potrebbe comunque funzionare a patto che risponda a questi requisiti hardware: sistema operativo Android 8.0 o superiore, 64 bit; 3GB di RAM o superiore; GPU Adreno 530 o superiore, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 o superiore.

Ricordiamo che Fortnite Android è stato lanciato ad agosto in esclusiva per dispositivi Samsung Galaxy, prima di essere esteso ad altri device Android pochi giorni più tardi.

Fortnite per Android può essere scaricato liberamente dal sito ufficiale di Epic Games, ma questo non è disponibile invece sul Google Play Store.

Nei giorni scorsi, Epic Games ha annunciato la pubblicazione del nuovo Fortnite: Pacchetto Zero Assoluto, un bundle contenente il gioco in versione fisica e altri contenuti speciali.