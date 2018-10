iOS 12 sul 50% degli iDevice: lo conferma Apple

Marco Grigis,

iOS 12 raggiunge il 53% di tutti gli iDevice compatibili rilasciati negli ultimi quattro anni, confermando come l’ambiente digitale di Apple sia sostanzialmente privo di frammentazione. È quanto conferma la stessa società di Cupertino in un aggiornamento, dopo le prime stime di MixPanel apparse online pochi giorni fa. I ritmi di adozione, nonostante un piccolo rallentamento iniziale, sono ora ben più rapidi rispetto a quelli del precedente iOS 11.

I dati sono stati pubblicati da Apple sulla sua piattaforma dedicata agli sviluppatori: iOS 12, rilasciato nella sua versione finale lo scorso 17 settembre, ha ora raggiunto il 53% di tutti i dispositivi compatibili venduti dal gruppo negli ultimi quattro anni. Se si considera tutto il monte dei device aggiornabili a questa versione del sistema operativo, quindi anche antecedenti ai 5 anni, la percentuale si attesta al 50%.

Il restante 39% è fermo a iOS 11, sebbene il tasso di utilizzo sia calato del 40%, mentre una quota dell’11% riguarda vecchi dispositivi, fermi a release precedenti poiché ormai non più compatibili. Per confronto, iOS 11 aveva raggiunto il 52% a novembre del 2017, tagliando il traguardo del 59% il successivo dicembre.

La crescita della popolarità di iOS 12, dopo il primo lento avvio, potrebbe essere relativa alle innovazioni che Apple ha voluto includere sul fronte delle performance. Grazie a nuove modalità di gestione dei cicli della CPU infatti, anche i dispositivi non più giovani possono recuperare in velocità e performance con il nuovo sistema operativo, riportando a buoni livelli l’esperienza d’uso per l’utente.

iOS 12 è compatibile con gli smartphone da iPhone 5S e successivi, con tutti gli esemplari della linea iPad Pro, quindi iPad Air e iPad Mini 2 ed edizioni più recenti, iPad 2017 e iPad 2018, nonché la sesta generazione di iPod Touch. Il sistema operativo è attualmente giunto alla versione 12.0.1 e, entro la fine di ottobre, potrebbe essere rilasciato iOS 12.1 con novità soprattutto in termini di comunicazione, data l’introduzione del set di emoji di Unicode 11.

Galleria di immagini: iOS 12, le foto