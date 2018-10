iPhone XR: Apple lancerà un case trasparente

Marco Grigis,

Mancano pochi giorni all’arrivo sul mercato di iPhone XR, il terzo smartphone di Apple presentato lo scorso settembre. La fase di preordine di aprirà il prossimo 19 ottobre e, secondo l’opinione degli analisti, il device colorato potrebbe attirare le curiosità di molti consumatori. Con performance praticamente sovrapponibili a quelle di iPhone XS, infatti, il terminale da 6.1 pollici potrebbe rappresentare un’alternativa a prezzo più contenuto rispetto ai flagship del gruppo. Nel frattempo, emerge un dettaglio abbastanza insolito: Apple offrirà un case trasparente per questo modello.

È quanto si apprende dai comunicati stampa rilasciati dallo stesso gruppo di Cupertino in alcune nazioni, tra cui il Canada. A quanto pare, l’azienda californiana sarebbe pronta a lanciare una lunga serie di accessori per iPhone XR, a partire da 55 dollari canadesi. Fra questi, anche un case protettivo trasparente per il device, così pensato per non nascondere la scocca colorata dello smartphone.

Da tempo Apple offre dei case ufficiali per i propri smartphone, dai bumper di iPhone 4 alle eleganti custodie in pelle degli ultimi modelli, ma non si era mai avventurata nel rilascio di un’alternativa completamente trasparente. Stando alle indiscrezioni, il case in questione sarà molto basico – praticamente analogo a quelli solitamente distribuiti da produttori di terze parti – e sarà realizzato in classico silicone. La custodia presenterebbe un’apertura sul fondo, tuttavia, quest’ultima pensata per non essere d’intralcio con il touchscreen data l’inclusione di un display LCD di tipo edge-to-edge.

Non è dato sapere perché l’accessorio sia presente unicamente nei comunicati di alcune nazioni rispetto ad altre: non si può escludere il gruppo di Cupertino abbia deciso di garantirne la distribuzione solo in alcuni Paesi. Non resta quindi che attendere la distribuzione ufficiale, attesa da pochi giorni dopo l’avvio della fase di preordine, per scoprire se la custodia in questione verrà offerta anche agli utenti italiani.

Galleria di immagini: iPhone XR, le foto