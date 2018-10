Maker Faire Rome, Roma capitale dell’innovazione

Filippo Vendrame,

L’attesa è finita. Debutta oggi Maker Faire Rome 2018, la fiera dedicata all’innovazione che richiama maker e creativi da tutto il mondo. La fiera di Roma che nel tempo è cresciuta esponenzialmente, tanto da diventare la seconda Maker Faire più importante al mondo seconda solo a Bay Area, rappresenta l’occasione perfetta per scoprire tutte le idee più innovative che gruppi di creativi e piccole startup hanno progettato. Saranno oltre 1000 i progetti che saranno esposti, provieniti da 61 Paesi di tutto il mondo e questo dato la dice molto lunga del respiro internazionale di questa manifestazione.

I visitatori che si recheranno a Maker Faire Rome 2018 potranno non solamente vedere tutti questi progetti ma anche toccarli con mano per scoprire tutte le novità che potrebbero arrivare in futuro per cambiare in meglio la vita delle persone. I progetti presenti alla fiera spaziano dall’Internet delle cose e dall’intelligenza artificiale alla manifattura digitale, passando per il cibo del futuro alla sensoristica; mobilità smart, riciclo e riuso, realtà virtuale e aumentata, salute e benessere; scienza e biotecnologie e droni. Per i makers, i creativi e tutte le piccole startup che esporranno i loro progetti trattasi di un’occasione perfetta per pubblicizzare i loro lavori e trovare, eventualmente, nuovi investitori.

A Maker Faire Rome 2018 parteciperanno oltre 100 operatori internazionali oltre ad aziende ed acceleratori in cerca dei migliori talenti. Maker Faire Rome 2018 assume, così, anche il ruolo di una multiforme piattaforma di scouting di nuovi talenti in ogni settore.

La fiera aprirà i battenti oggi pomeriggio e sarà preceduta da un Opening Event in cui si parlerà di viaggi spaziali, di robotica per la salute umana, di intelligenza artificiale ed arte, di economia circolare, di nuove frontiere dell’industria e del mondo maker.

Maker Faire Rome 2018 si concluderà il 14 ottobre.