Red Dead Redemption 2, emersa la lista dei trofei?

Matteo Tontini,

Una notizia interessante per tutti quei giocatori che stanno aspettando Red Dead Redemption 2 come un bambino in attesa del Natale per scartare i regali: con un bel po’ di giorni di anticipo, sembra che sia trapelata la lista dei trofei (non abbiamo la certezza che si tratti di quella ufficiale). Attenzione, controllatela a vostro rischio e pericolo: potrebbe spoilerare qualcosa.

Perlomeno ci dà una panoramica delle attività che accompagneranno la nostra vita da cowboy virtuale. Il leak perviene grazie all’utente del forum PSNProfiles “MyAssStretched”, che già in precedenza aveva fatto trapelare le liste dei trofei di alcuni giochi, tra cui Shadow of the Tomb Raider, che poi si sono rivelate ufficiali. Dunque ci sono parecchie possibilità che la lista emersa in rete sia quella che alla fine vedremo nel titolo di Rockstar Games.

Se dunque siete troppo curiosi per aspettare oltre, dategli un’occhiata. Considerate che molti dei trofei relativi alla storia contengono nomi e dettagli nascosti, ma ci sono comunque riferimenti narrativi e altri suggerimenti che potrebbero rovinare la sorpresa a chi desidera giocare Red Dead Redemption 2 senza sapere niente. Il discorso vale anche per Red Dead Online, perché sembra che le due modalità (in singolo e online) condividano la stessa lista di trofei – esattamente come GTA 5 e GTA Online.

Detto questo, cliccate qui per consultare il possibile elenco dei trofei di Red Dead Redemption 2, ripartiti in 44 Bronzi, 4 Argenti, 3 Ori e 1 Platino. A proposito del gioco di Rockstar Games, in alcuni articoli recenti abbiamo visto che sarà possibile rafforzare il legame con il proprio cavallo e che il mondo di gioco sarà popolato da un sacco di specie di animali.