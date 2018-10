Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact ricevono Android Pie

Luca Colantuoni,

Gli smartphone con Android 9 Pie sono ancora molto rari (Google Pixel 2 e Pixel 3, Essential Phone, Nokia 7 Plus, OnePlus 6 e Sony Xperia XZ3). All’elenco si aggiungono ora altri due modelli del produttore giapponese, ovvero Xperia XZ2 e XZ2 Compact.

Pochi giorni dopo il debutto del sistema operativo Google, Sony aveva comunicato i nomi degli smartphone che verranno aggiornati (Xperia XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium, XZ1, XZ1 Compact, XZ Premium, XA2, XA2 Ultra e XA2 Plus). La distribuzione di Android 9 Pie per i modelli delle serie XZ/XZ1/XZ2 era prevista per il mese di novembre. Invece il produttore ha addirittura anticipato il roll-out per gli Xperia XZ2 e XZ2 Compact. Considerata la complessa procedura per arrivare ad una versione stabile, dovuta alle modifiche apportate alla versione stock, si tratta certamente di una buona notizia per gli utenti.

La dimensione dell’aggiornamento è circa 1 GB e include le patch di sicurezza rilasciate da Google all’inizio di ottobre. I dati personali non verranno toccati, ma è sempre consigliabile effettuare un backup prima di avviare il download. Al termine dell’installazione, il numero di versione passerà da 51.1.A.11.51 a 52.0.A.3.27. Sony non ha comunicato il changelog, ma è stata aggiunta la nuova app Fotocamera.

Il Sony Xperia XZ2 possiede uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e supporto HDR. La dotazione hardware comprende un processore Snapdragon 845, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria flash, slot microSD, fotocamera posteriore Motion Eye da 19 megapixel, fotocamera frontale da 5 megapixel, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE Cat. 18/13 (1,2 Gbps/150 Mbps). La batteria ha una capacità di 3.180 mAh e supporta la ricarica wireless. Il Sony Xperia XZ2 Compact ha invece uno schermo da 5 pollici e una batteria da 2.870 mAh (senza ricarica wireless). Le rimanenti specifiche sono le stesse.