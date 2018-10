Xiaomi Black Shark arriverà anche in Europa?

Luca Colantuoni,

Il Razer Phone ha inaugurato una nuova categoria di smartphone indirizzata ai mobile gamer. Uno dei principali concorrenti è lo Xiaomi Black Shark che può essere acquistato solo in Cina. Un sito ufficiale sembra tuttavia indicare una sua distribuzione internazionale oppure l’arrivo del Black Shark 2 su altri mercati.

Oltre all’immagine del profilo dello smartphone, il sito global.blackshark.com mostra le frasi “Sharks Approaching” e “Unleashing Soon” che fanno riferimento ad un imminente rilascio internazionale del Black Shark. Non è possibile però stabilire se verrà distribuito il modello attuale oppure il successore. La conferma potrebbe essere arrivare molto presto, al massimo all’inizio di novembre. In Italia sarà possibile acquistare il Razer Phone 2 e il ROG Phone di ASUS, ma ci sono anche smartphone per il mobile gaming con un design più tradizionale, come il recente Honor Play.

Il Black Shark possiede uno schermo da 5,99 pollici con risoluzione risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. La dotazione hardware comprende un processore Snapdragon 845, affiancato da 6 o 8 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Per smaltire il calore è stato progettato un sistema di raffreddamento a liquido che riduce la temperatura del SoC fino a 8 gradi, evitando la riduzione della frequenza di clock.

La doppia fotocamera posteriore ha sensori da 12 e 20 megapixel abbinati ad obiettivi con apertura f/1.75, mentre la fotocamera frontale ha un sensore da 20 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.2. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE. Sono inoltre presenti altoparlanti stereo con amplificatori Hi-Fi, la porta USB Type-C, il lettore di impronte digitali e una batteria da 4.000 mAh.

Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Lo smartphone (colori Polar Night Black e Sky Gray) è disponibile in Cina dal 20 aprile. I prezzi sono 2.999 yuan (6GB+64GB) e 3.499 yuan (8GB+128GB) corrispondenti a circa 375 euro e 435 euro. Il prezzo base (tasse incluse) potrebbe essere compreso tra 400 e 500 euro.