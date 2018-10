Fortnite, in arrivo la funzione per inviare regali

Marco Locatelli,

Vuoi mandare un regalo a qualche tuo amico su Fortnite? Presto questa possibilità – molto attesa dai giocatori – potrebbe essere presente nel battle royale più giocato del momento.

Come riporta su Twitter il leaker The1Jaren, i ragazzi di Epic Games introdurranno presto l’opzione che consentirà ai giocatori di inviare regali ai propri amici. Diversi i presenti virtuali che i videogiocatori del battle royale potranno mandare ai propri amici: skin, costumi, balletti, emote e tantissimi oggetti che vengono venduti nel negozio del gioco.

Per regalare direttamente un oggetto presente nel negozio di Fortnite basterà semplicemente recarsi nello store e selezionare un oggetto che si intende regalare ad un amico, scegliendo come tipologia di acquisto “Acquista come regalo”. Ovviamente, una volta selezionata tale modalità di acquisto, il gioco chiederà a chi degli amici nella lista è rivolto il regalo e se si vuole aggiungere un messaggio che il fortunato riceverà insieme al presente.

Non solo: sembra che ci sia anche la possibilità di fare più regali contemporaneamente ad amici diversi e che, una volta ricevuto, il regalo non possa essere restituito. Al momento ancora non è dato sapere quando questa nuova feature verrà introdotta in Fortnite, ma dalle prime immagini spuntate in rete pare che lo sviluppo della funzionalità sia ad uno stato piuttosto avanzato.

Probabile che quindi esordisca nella Stagione 6 dedicata alla festa di Halloween durante la quale saranno rilasciate moltissime skin a tema horror, come lo Skull Trooper (con tanto di missioni personalizzate che, se completate, sbloccano un dorso decorativo e 5 stelle per il Pass Battaglia), il Dottore della Peste, anche in versione femminile, due varianti del Re delle Zucche e tanto altro ancora.