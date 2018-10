Google Play Film, upgrade al 4K gratuito

Marco Locatelli,

Secondo un’indiscrezione riportata da Android Police i film acquistati su Google Play Film in formato SD o HD saranno disponibili gratuitamente alla risoluzione 4K, quando e se disponibili.

Fino ad oggi questa era un’opzione possibile solamente sulla piattaforma concorrente di Apple, iTunes Movies Store, dove i titoli già acquistati dagli utenti vengono automaticamente resi disponibili anche alla risoluzione 4K, senza alcun costo aggiuntivo. Da questo punto di vista, invece, il colosso di Mountain VIew era ancora piuttosto lacunoso.

Ad oggi, chi ha acquistato un film su Play Film in SD o HD per poterlo vedere in 4K deve riacquistarlo a prezzo pieno, che in Italia significa sborsare altri 15.99 euro. L’indiscrezione è stata riportata dai ragazzi di Android Police, dopo che questi hanno “sbirciato” all’interno del codice della versione 4.8 dell’applicazione Google Play Film.

All’interno dell’app sono state scoperte alcune stringhe che farebbero riferimento all’aggiornamento gratuito alla risoluzione 4K di alcuni contenuti già in possesso. Una volta completato l’aggiornamento, il film in 4K può essere poi visto tramite Chromecast Ultra collegato ad uno schermo 4K oppure su alcune Android TV. Purtroppo non sono stati menzionati i film già acquistati alla risoluzione SD, il che potrebbe stare a significare che il passaggio al 4K sia esclusivamente appannaggio di chi ha acquistato il film in HD.

Ricordiamo, invece, per quanto riguarda l’HDR, che questo è già disponibile senza costi aggiuntivi su Google Play Film per i titoli acquistati nel formato 4K , ovviamente dove disponibile, ma non per i film comprati in formato SD o HD.

Una novità interessante qualora dovesse venire confermata dal colosso di Mountain View nell’aggiornamento dell’app alla versione 4.8, ma che non coinvolgerà chissà quanti utenti e contenuti: al momento infatti in Italia i titoli che supportano il 4K sono solamente 38, tutti prodotti da Sony Pictures.