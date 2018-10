Ho. Mobile aumenta i costi per la MNP da Vodafone

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile ha deciso di aumentare i costi di attivazione più portabilità per chi proviene da Vodafone. La notizia era nell’aria ma solo adesso è arrivata l’ufficialità. L’operatore virtuale, infatti, ha deciso, formalmente, di aumentare i costi di attivazione, anche con portabilità, da 9,99 euro a 19,99 euro. In realtà, almeno per il momento, l’aumento di 10 euro viene congelato in via promozionale per le attivazione delle nuove SIM e per tutti coloro che fanno portabilità dal loro operatore, tranne che da Vodafone. Nell’elenco, infatti, degli operatori di provenienza che rientrano in questa “promozione” manca, appunto, Vodafone.

Dunque, chi attiverà solo una nuova SIM continuerà a pagare solo 9,99 euro di attivazione; chi acquisterà una nuova SIM con portabilità da un operatore diverso da Vodafone pagherà sempre 9,99 euro di attivazione; ma chi acquisterà una nuova SIM con portabilità da Vodafone pagherà, invece, ben 19,99 euro per l’attivazione. Da capire se questa “promozione” rimarrà valida per sempre, oppure se in futuro i costi di attivazione aumenteranno per tutti quanti. La mossa di rendere più oneroso il passaggio da Vodafone non deve stupire troppo. Ho. Mobile, del resto, è un operatore virtuale nato da una costola di Vodafone per arginare l’arrivo di Iliad attraverso tariffe molto convenienti.

Una strategia che si è rivelata efficace, forse anche troppo visto che molti clienti Vodafone avevano deciso di passare a Ho. Mobile per sfruttare sempre i vantaggi della rete di Vodafone ma ad un costo inferiore.

Questa mossa può essere vista, dunque, come un modo di difendere il brand principale del gruppo rendendo più oneroso il cambio di operatore. Si ricorda, infine, che Ho. Mobile offre una tariffa che prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G Basic a 9,99 euro al mese.