HTC Exodus, annuncio ufficiale il 22 ottobre

Il produttore taiwanese aveva promesso l’arrivo dello smartphone entro fine anno. L’innovativo HTC Exodus verrà infatti annunciato il 22 ottobre. Per l’occasione è stata aperta la pagina ufficiale su Instagram che, al momento, contiene solo un’immagine del logo e un breve video. HTC Exodus è il primo smartphone al mondo basato su blockchain, la tecnologia che garantisce la sicurezza delle transazioni in criptovalute, come Bitcoin e Ethereum.

Il produttore ha presentato quest’anno due interessanti smartphone: HTC U12+, il top di gamma con schermo da 6 pollici, processore Snapdragon 845 e quattro fotocamere, e la sua versione economica HTC U12 life con processore Snapdragon 636. Nonostante ciò, l’ultimo bilancio trimestrale ha confermato la crisi aziendale, evidenziando ulteriori perdite rispetto all’anno scorso. Exodus potrebbe quindi rappresentare una delle ultime chance per HTC di incrementare i profitti. Il dispositivo sembra molto innovativo, ma bisognerà attendere i primi dati sulle vendite per dare un giudizio positivo.

Il breve teaser non rivela nulla di importante, ad eccezione del nome. Sul sito ufficiale viene solo mostrato il circuito stampato dello smartphone (visibile nell’immagine all’inizio dell’articolo) insieme ad alcuni componenti, tra cui la batteria, la fotocamera e la scheda microSD. Il sistema operativo sarà certamente Android (non è nota la versione) e verranno installate app e servizi che trasformeranno Exodus in un portafoglio hardware universale per le criptovalute.

Ogni singolo Exodus diventerà un nodo della blockchain e semplificherà lo scambio di monete digitali tra gli utenti. Ovviamente tutti i dati personali e quelli relativi alle transazioni verranno conservati sullo smartphone e protetti dalla crittografia. HTC potrebbe accettare le criptovalute come forma di pagamento per l’acquisto del dispositivo. Si prevede però un prezzo piuttosto elevato, probabilmente intorno ai 1.000 dollari.