Microsoft, un Surface Laptop 2 rosa per la Cina

Filippo Vendrame,

Microsoft ha creato un Surface Laptop 2 rosa che sarà venduto solo in Cina. Panos Panay, capo della divisione Surface, ha svelato questa inedita colorazione “Blush” durante un evento a Pechino, evidenziando che questa variante è stata espressamente sviluppata solamente per il mercato cinese. Non è chiaro il perché la casa di Redmond abbia limitato questa variante del Surface Laptop 2 al solo mercato cinese ma i gadget di colore rosa sono diventati popolari all’interno del Paese.

Apple, per esempio, ha lanciato un iPhone caratterizzato dalla colorazione “Rose Gold”, dunque con una finitura rosa e Tim Cook spiegò che sperava che ai consumatori cinesi potesse piacere. Dal punto di vista tecnico, il Surface Laptop 2 rosa che sarà venduto in Cina è identico alla variante presentata lo scorso due ottobre. Dunque, display PixelSense da 13,5 pollici con risoluzione 2256 x 1504 pixel (201 PPI), aspect ratio da 3:2 e processori Intel di ottava generazione. Un prodotto, ha dichiarato Microsoft al momento della sua presentazione, sino all’85% più veloce del precedente modello. Manca una porta USB-C e questa è probabilmente la vera pecca di un portatile dalle indubbie qualità che già era stato molto apprezzato nella sua prima generazione.

I preordini del Surface Laptop 2 per il mercato cinese sono già stati avviati. Purtroppo, al momento, l’Italia è fuori dai primi Paesi che potranno sin da subito mettere le mani su questo prodotto.

Secondo quanto comunicato da Microsoft Italia, il Surface Laptop 2 arriverà nei primi mesi del 2019 anche se una precisa data non è stata comunicata. Nessuna menzione anche sui prezzi che, comunque, non dovrebbero differire molto da quelli dell’attuale Surface Laptop di prima generazione.