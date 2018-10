Nokia 7.1 Plus, design confermato da HMD Global

Luca Colantuoni,

Il produttore finlandese ha organizzato un evento in Cina per domani 16 ottobre. Il protagonista sarà il Nokia X7 (Nokia 7.1 Plus in altri paesi), del quale circolano indiscrezioni da diversi giorni. HMD Global ha ora confermato il design con alcune immagini pubblicate sul social network Weibo.

Osservando la parte frontale, il Nokia 7.1 Plus potrebbe essere definito una versione più grande del Nokia 7.1 con il notch del Nokia 5.1 Plus. Infatti si nota lo spessore minore della cornice inferiore che indica una maggiore diagonale dello schermo e una “tacca” più larga che tuttavia ospita solo la capsula auricolare, la fotocamera frontale e il sensore di prossimità. In base alle ultime informazioni, lo smartphone avrà un display da 6,18 pollici con risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19:9.

Il design della parte posteriore è comune ai recenti modelli del produttore. La doppia fotocamera, leggermente sporgente, è posizionata in verticale nella parte superiore. Sotto il modulo fotografico c’è il lettore di impronte digitali di forma circolare. Il telaio è ovviamente in alluminio (frame) e vetro (cover). Ai due lati estremi, non visibili nelle immagini, ci sono il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C.

La dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore octa core Snapdragon 710, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibile con schede microSD. Per la dual camera posteriore si prevedono sensori da 13 e 12 megapixel, abbinati ad obiettivi con lenti Zeiss. La fotocamera frontale dovrebbe invece avere una risoluzione di 20 megapixel. Altre possibili specifiche sono la batteria da 3.500 mAh e la connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE.

Sulla versione cinese (Nokia X7) verrà installato Android 8.1 Oreo con interfaccia personalizzata. La versione internazionale (Nokia 7.1 Plus) che arriverà nelle successive settimane sarà sicuramente uno smartphone Android One, quindi gli utenti troveranno Android 8.1 Oreo stock. Il prezzo presunto è 2.699 yuan, pari a circa 340 euro, tasse escluse.