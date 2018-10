PS Plus, 3 mesi di Netflix ad alcuni iscritti

Matteo Tontini,

Nei giorni scorsi siamo venuti a sapere che Sony, con larghissimo anticipo, ha già rivelato due dei giochi gratuiti di novembre per gli abbonati al servizio PS Plus. Le sorprese non finiscono qui per coloro che hanno effettuato la sottoscrizione: alcuni fortunati, infatti, potrebbero ricevere tre mesi di Netflix in regalo.

Pare che i mesi offerti dalla società nipponica ad alcuni iscritti siano validi sia per i nuovi abbonati a Netflix, sia per coloro che usufruiscono già del servizio – i quali potranno non pagare tre mensilità del canone del colosso dello streaming.

Come fare per ricevere i tre mesi gratuiti di Netflix? Stando a quanto si può leggere nel tweet che riportiamo qui sotto, gli utenti non dovrebbero fare proprio niente: sarebbe infatti Sony a scegliere i pochi eletti che riceveranno il regalo – non sono chiari i criteri con cui la compagnia giapponese stia selezionando gli utenti, quindi.

Sony sending emails for 3 months of Netflix to PS+ subscribers with subject line “A Netflix gift for you” pic.twitter.com/zwPr6ELodr — Wario64 (@Wario64) October 12, 2018

L’azienda starebbe inviando delle e-mail ad alcuni abbonati PS Plus con il titolo “Un regalo Netflix per te”. Per verificare se siete tra i pochi fortunati, vi basta consultare questo indirizzo e inserire la vostra e-mail con cui siete registrati al PS Plus (è necessario farlo entro il 30 novembre 2018, quindi non aspettate troppo!). Nel caso rientraste tra gli abbonati selezionati, dovreste ricevere un codice voucher che garantisce una sottoscrizione per 3 mesi al piano da 10,99 euro, quello che consente di vedere contenuti in HD su un massimo di due schermi contemporaneamente.

Vi ricordiamo che tra i giochi PS Plus in regalo nel mese di ottobre ci sono Laser League e Friday the 13th: The Game, che i sottoscritti al servizio possono scaricare senza alcun costo aggiuntivo.