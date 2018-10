PS4, messaggio costringe al reset della console

Marco Locatelli,

Un messaggio ricevuto tramite PlayStation Network è in grado di bloccare letteralmente la console, rendendola inutilizzabile. È accaduto nelle scorse ore a migliaia (ma non si conosce ancora la dimensione del problema) di possessori di PlayStation 4, come riportato sul portale Reddit.

A segnalare il problema alcuni videogiocatori di Rainbow Six: Siege che durante una partita in multiplayer allo sparatutto tattico in prima persona Ubisoft hanno ricevuto un messaggio che gli ha fatto perdere il controllo della console. Dopo aver ricevuto il messaggio, PlayStation 4 si è riavviata chiedendo all’utente di inizializzare la PS4 perdendo quindi giochi, progressi e tutti i salvataggi e altri contenuti salvati sull’hard disk. Non solo Rainbow Six Siege: un altro utente ha scritto su Reddit di aver ricevuto il messaggio “killer” durante una partita a Rocket League.

Ma come può accadere? Il messaggio sfrutta una falla nel sistema operativo di PS4 andando a bloccare la console e quindi ad obbligare l’utente ad inizializzarla. Alcuni utenti hanno fatto sapere che il problema potrebbe essere aggirato installando sullo smartphone l’applicazione ufficiale di PlayStation che permette di inviare e mandare messaggi, cancellando quindi il messaggio incriminato dallo smartphone e non dalla console. Tuttavia questa soluzione non sembra funzionare per tutti.

Un ulteriore soluzione, visto che il blocco della console avviene anche nel momento in cui si riceve la notifica del messaggio (non è necessario leggerlo), potrebbe essere quella di impostare la privacy su Privato, modificando le impostazioni in Gestione Account – Impostazioni Privacy – Impostazioni Personali/Messaggistica e selezionando Solo Amici o Nessuno.

Ancora nessuna comunicazione ufficiale, invece, da parte di Sony che starà sicuramente cercando una soluzione per risolvere il problema la cui dimensione non è ancora quantificabile con precisione.