Red Dead Redemption 2 durerà circa 60 ore

Matteo Tontini,

Che Red Dead Redemption 2 sia un gioco immenso è cosa nota. Alcune notizie fornite da Rockstar Games ci hanno fatto rendere ben conto della sua mole.

Adesso, gli sviluppatori ci vengono a fornire dettagli in merito alla longevità, uno degli aspetti che più interessa ai giocatori: ebbene, Red Dead Redemption 2 potrà essere completato in circa 60 ore, e il team sembrerebbe aver effettuato pure dei tagli al prodotto finale.

Il gioco uscirà il prossimo 26 ottobre e Rockstar ha appena finito di apportare alcune modifiche last minute. Stando a quanto riportato da Vulture, a un certo punto il protagonista Arthur Morgan avrebbe avuto la possibilità di scegliere tra due interessi amorosi; ma il team ha visto che uno non funzionava come avrebbe dovuto e quindi lo ha tagliato fuori.

Stesso discorso vale per una manciata di missioni che, a detta degli sviluppatori, “non avrebbero funzionato tecnicamente o sarebbero state superflue”. Tra queste, ce n’era una in cui il giocatore avrebbe dovuto affrontare dei cacciatori di taglie su un treno.

Rockstar ci rivela poi che Red Dead Redemption 2 presenta la bellezza di 300.000 animazioni riprodotte, un numero a dir poco impressionante, e che le linee di dialogo complessive sono mezzo milione. L’appuntamento è per la fine del mese su PlayStation 4 e Xbox One (dove abbiamo visto che il gioco occuperà 88 GB). Nei giorni scorsi, è trapelata in rete la presunta lista dei trofei, ma non c’è la certezza che si tratti di quella ufficiale.

Il titolo del team newyorkese ha tutte le carte in regola per sbancare già al Day-One, d’altronde i giocatori che stanno facendo il conto alla rovescia per l’uscita del gioco sono un numero spropositato.